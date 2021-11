Terni perde una voce autorevole: il collezionista Sergio Marigliani

Lunedì 1 Novembre 2021, 19:33

TERNI - «Con Sergio Marigliani se ne va un pezzo importante della conservazione delle memoria della città». Stefano Lupi, presidente di Confcommercio Terni, lo ricorda così: «Uomo mite e di sentimento, custode delle cartoline di Alterocca e maggior conoscitore delle vicende del poligrafico ternano. Ha sempre messo a disposizione di tutti, con una generosità rara, da gentiluomo, il suo patrimonio archivistico, affinché fosse valorizzata la figura di uno degli imprenditori, se non l’imprenditore più importante del nostro territorio: Virgilio Alterocca». Sergio Marigliani è morto il 30 ottobre 2021 all'età di 79 anni, pochi giorni dopo aver assistito all’inaugurazione dell’evento culturale più atteso in città: la mostra “La Galleria Dantesca di Virgilio Alterocca, cento cartoline illustrate tra reale e vistruale”. Anche in questo caso il suo materiale, raccolto negli anni e nei posti più impensati del mondo, è stato il punto di partenza della esposizione organizzata in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Le cento cartoline che valsero all’imprenditore ternano la medaglia d'oro all' Esposizione Internazionale di Milano del 1906, di proprietà di Sergio Marigliani, rimarranno esposte presso la sala Carroponte del Caos fino al 23 gennaio 2022. Con le immagini stampate in quei “cartoncini” ha reso possibile la realizzazione di un percorso multimediale ed immersivo curato da Euromedia, presso la sala Ronchini, in cui le opere sembrano prendere vita. E ha potuto e voluto ammirare il video con i propri occhi, prima di chiuderli definitivamente.