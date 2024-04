Terni, al posto della libreria Alterocca un negozio di abbigliamento

Terni - Non è passato inosservato in queste ore il movimento di persone nell'ex libreria Alterocca in corso Tacito a Terni. Sulle vetrine sono stati attaccati degli adesivi che non lasciano scampo ai dubbi. Al posto della libreria arriverà un negozio di abbigliamento. Se da una parte il salotto buono della città concede un sussulto, dall'altra vengono meno una serie di ragionamenti portati avanti da alcuni intellettuali che avevano ipotizzato di trasformare il luogo in un contenitore culturale.

Va comunque ricordato che la storica libreria del centro di Terni non ha chiuso ma si è trasferita poco più avanti in locali più spaziosi. Una sorta di domino in centro dove, comunque, le saracinesche di un luogo che è sinonimo di cultura non si sono comunque chiuse.