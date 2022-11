Terni. Patto di collaborazione tra Comune e Proloco di Piediluco per la promozione turistica e culturale

Un nuovo patto di collaborazione è stato stipulato tra il comune di Terni e la locale Pro loco per la promozione turistico - culturale del borgo di Piediluco e del suo lago. Praticamente nelle intenzioni di palazzo Spada si tratta di dare voce ed anche proposte che dovranno poi essere valutate dall’amministrazione comunale. «Proseguiamo – afferma l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – in questo lungo e gratificante percorso di partecipazione e di coinvolgimento delle associazioni che ringraziamo per l’impegno, per l’entusiasmo e le idee che mettono a disposizione per la valorizzazione del territorio». Tutto questo, in parole povere, si tratterebbe da parte dell’associazione turistica il coinvolgimento del locale Dominio collettivo che, ricordiamolo, ha tutte le carte in regola dal punto di vista legale, per poter avere un suo ruolo di confronto sia in Comune che in Provincia e nella stessa regione dell’Umbria, essendo il Dominio la rappresenta dei residenti, quindi un piccolo comune autonomo che, ad ogni fine dell’anno, viene sottoposta al controllo della Regione. L’accordo prevede la costituzione di una rappresentanza dei residenti del borgo che avranno delega per il decoro urbano, i giardini e le fioriere, per fornire servizi generali agli anziani. In sostanza si tratta di recupero alcune funzioni delle antiche municipalità (Piediluco lo è stato fino al 1927), dopo l’azzeramento delle circoscrizioni. Una proposta del Comune piuttosto vaga, Per il paese turistico servono ingenti risorse per il ruolo che svolge anche in ambito nazionale con la presenza del Centro azzurro. Ma per capire meglio questo patto tra Comune e Pro-loco bisognerà aspettare il “laboratorio urbano permanente” lo ha sottolineato così l’amministrazione comunale. Staremo a vedere.