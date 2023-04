Terni. Parco fluviale del Nera, le iniziative del Centro ambiente Valnerina Enrico Bini «Coinvolte anche le scuole»

“Le stagioni del parco fluviale del Nera”. Lunedì 24 aprile comincia la tredicesima edizione, il cui scopo è quello di far conoscere luoghi, erbe commestibili, piante velenose, cibo e biodiversità della Valnerina. Anche nel programma di quest’anno l’infaticabile Enrico Bini, presidente del Centro iniziative ambiente Valnerina (Ciav) ha voluto coinvolgere oltre che gli abitanti della valle del Nera anche gli studenti delle scuole «perché- spiega il presidente- anche le giovani generazioni possano rendersi conto della diversità del nostro territorio ed avere rispetto delle natura e degli animali». Allora vediamoli questi appuntamenti: lunedì 24 aprile, ore 21, Centro sociale di Arrone (vocabolo. Isola) conferenza sul tema: le erbe commestibili del nostro territorio, le specie più comuni; mercoledì 26 aprile, ore 21 sempre a vocabolo Isola di Arrone si parlerà di piante pericolose per la salute; venerdì 28 aprile, ore 21, al centro sociale di Arrone, conferenza sul tema: le erbe medicinali e salutistiche; sabato 29 aprile, lezione sul campo con la passeggiata lungo la via di san Francesco alla ricerca delle piante più diffuse; venerdì 12 maggio a vocabolo Isola si parlerà di “Mulini, Rocche e Conventi dell’ex antiche municipalità di Collestatte e Torre Orsina” a cura dello storico Andrea Giardi; sabato 13 maggio, ore 8,30, invece, passeggiata lungo la via di san Francesco dalla Cascata delle Marmore al Ponte di Torre Orsina; sabato 27 maggio, ore 16.30, nell’ ex chiesa di san Francesco di Arrone tavola rotonda sul tema “In ricordo di un nostro artista: Felice Fatati e le sue poesie”; venerdì 9 giugno, ore 21, Centro sociale di Arrone, conferenza sul tema “Le Biodiversità del nostro territorio “I fiori poco comuni della montagna di Polino”; sabato 10 giugno, ore 8,30 passeggiata da colle Bertone di Polino a Prato Manente alla ricerca dei fiori poco comuni di quel territorio; infine sabato 17 giugno, ore 17, nell’ex chiesa di san Antonio di Torre Orsina presentazione del volume “Il cibo dei padri in Valnerina” a cura dell’antropologo professore Mario Polia.