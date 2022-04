Le erbe della Valnerina per la festa di primavera. Gli appuntamenti del mese

La Valnerina in questo periodo dell’anno trasuda di verde, fiori, erbe naturali. Il fiume Nera dà un tocco di magico a questa primavera, cantata dai poeti e vissuta dagli abitanti come qualcosa di unico nel panorama provinciale. Ma per assaporare ancora di più la sua magia, bisogna conoscere le erbe spontanee, quelle commestibili e non, quelle che hanno rappresentano ed ancora lo sono, le medicine naturali delle nostre nonne. Qualcuno a Torre Orsina ha voluto che storie e tradizioni non finissero nel dimenticatoio ed ha dato vita, ormai da più di dieci anni, al Centro iniziative ambientali. Tutto questo grazie a Enrico Bini, grande conoscere di funghi, erbe e fiori. Come ogni anno ha coinvolto in questa festa di primavera l’intero territorio della valle del Nera. Questa volta grazie al comune di Montefranco e al convento di san Bernardino. Il titolo della carrellata primaverile è stata chiamata “Saperi e sapori di Primavera… in herbis salus”. Gran parte degli eventi si svolgeranno presso il convento in un arco di tempo compreso tra il 9 aprile e il 19 giugno. «La manifestazione si prefigge principalmente lo scopo di far conoscere e valorizzare l’immenso patrimonio ambientale, naturalistico, storico e culturale - spiega il presidente Enrico Bini- di cui ancora dispone questa importante fetta di territorio della valle del fiume Nera. Come le precedenti, anche in questa edizione, intende far conoscere alle persone le più comuni piante, arbusti e i loro frutti, le erbe spontanee e il loro uso nella cucina popolare Umbra, che per la cura e il benessere dell’uomo». Gli eventi inizieranno sabato 9 aprile alle 17 con l’iniziativa “Come riconoscere le erbe commestibili da quelle pericolose” a cura del micologo Bini presidente del Ciav. Il programma prevede anche una cena (ore 20 su prenotazione al 329/7939827) a base prevalentemente di erbe spontanee. Ulteriori eventi nel mese di aprile sono stati calendarizzati per la giornata di Pasquetta e di sabato 23 aprile. Allora vediamoli questi appuntamenti. Lunedì 18 “Passeggiata alla ricerca delle erbe, fiori e piante spontanee lungo il cammino di san Bernardino”. Ore 09.00 ritrovo, registrazione dei presenti e partenza dal parcheggio del convento. Ore 12.00 rientro presso la struttura e colazione di Pasqua a base di prodotti tipici della tradizione (coratella, pizza di formaggio, uova, frittata pasqualina). Costo esperienza più colazione pasquale € 35,00 a persona. Prenotazione obbligatoria., contattare il numero 329/7939827. Auditorium di Montefranco sabato 23. Ore 17.30 “Le erbe aromatiche” a cura di Enrico Bini . Alle 18.15 “Il benessere in una tazza, fra tisane, decotti e...” a cura di Maria Rita Sisini “Farmacia Fatati di Collestatte Piano”. La partecipazione è libera. Questo riguarda il mese di aprile ma la festa di primavera dura fino a giugno.

