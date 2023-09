Terni, a palazzo Bazzani lo sportello della fondazione antiusura guidata da Fausto Cardella

TERNI - Hanno tra i 45 e i 50 anni, sono impiegati, imprenditori, donne separate e famiglie che non riescono a far fronte alle spese.

Quando non riescono più a pagare le bollette, la mensa per i figli o l’affitto chiedono aiuto all’amico o al parente pronto a prestare il denaro che serve. E a chiedere interessi che spesso arrivano alle stelle.

In soccorso di chi combatte contro gli usurai c’è la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura guidata da Fausto Cardella.

L’anno scorso ha erogato 120mila euro a 75 famiglie della regione. La metà della cifra è servita a dare un aiuto a persone che vivono in provincia di Terni. Gente che sarebbe finita in mano all’usuraio di turno.

Alla luce delle tante richieste d’aiuto la fondazione ha siglato un accordo con la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, che ha messo a disposizione una stanza di palazzo Bazzani per garantire la presenza strutturata dell’ente in città.

Un punto di riferimento importante nei mesi in cui a fondazione è impegnata nel progetto “Caro vita”, che cerca di affrontare tutte le difficoltà a cui vanno incontro le famiglie in un periodo come questo nel quale si possono verificare situazioni di difficoltà per bollette, mutui, spese impreviste, pagamenti di vari generi debiti pregressi.

«Questo ufficio messo a disposizione dalla Provincia è molto importante - dice Fausto Cardella - perché ci consente di essere più presenti e di sopperire a due nostri grossi limiti. Il primo è quello della conoscenza. Molte persone non sanno del nostro progetto di “Caro vita”, che pure ha su Terni speso consistentemente, ma ancora abbiamo diverse risorse.

Non so se ce la faremo a spendere la cifra stanziata entro la metà di dicembre. L’altra esigenza è quella di essere più vicini alle persone che vogliono accedere a questi benefici. Molti non hanno la possibilità, per ragioni economiche o altri motivi, di spostarsi fino a Perugia per raggiungere la sede della fondazione antiusura. Ora un nostro operatore esperto è disponibile su Terni su appuntamento e tutto questo grazie alla Provincia, che ci ha messo a disposizione una stanza nel suo prestigioso palazzo che risponde ai requisiti di riservatezza previsti per i nostri luoghi di ascolto».

L’intervento della Fondazione riguarda diversi ternani che hanno chiesto aiuto nell’ambito del progetto “Caro vita” con cui l’ente del terzo settore guidato da Cardella provvede a pagare debiti fino a 2mila e 500 euro per affitti, spese condominiali, bollette e spese mediche. E’ un prestito non oneroso quello erogato dalla Fondazione, da restituire in 36 rate a partire da sei mesi dopo l’erogazione.

Per informazioni 800 211 595.