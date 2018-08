Il direttore generale dell’Ausl Umbria 2, Imolo Fiaschini, ha firmato nei giorni scorsi la delibera per affidare, attraverso un bando europeo, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia.



«Si tratta di un passaggio fondamentale - spiega il manager sanitario - per la realizzazione dell’opera, che sorgerà in località Cammartana e ospiterà complessivamente 140 posti letto di cui 60 posti letto riservati alla medio - bassa specialità di Medicina con Ricovero Ordinario e Day Hospital terapeutico Medico e Oncologico, nonché Chirurgia Generale, Chirurgia Ginecologica e Ortopedia con trattamenti ordinari - Day Surgery e Week Surgery, nell’ambito dell’integrazione funzionale con i servizi offerti dall’Azienda Ospedaliera di Terni, inoltre saranno realizzati 60 posti letto destinati al polo di riabilitazione intensiva con annesso servizio territoriale e 20 posti letto riservati alla RSA. Sono inoltre previsti quattro posti letto tecnici di O.B.I. Pronto Soccorso, 14 di Dialisi e 16 posti letto tecnici per trattamenti ambulatoriali. La progettazione esecutiva - prosegue il dg Fiaschini – rappresenta infatti l'ultima fase, a livello progettuale, che consente, una volta elaborata, la successiva indizione della gara di definitiva realizzazione dell'opera».



Si è aggiudicata l’appalto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,la società RTP, capogruppo mandataria Steam S.r.l. e mandante Promedia S.r.l.,che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 91,76, per un valore della prestazione professionale (progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni) pari ad 1.364.395,91 euro, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge. Il tempo per l’elaborazione progetto esecutivo è previsto in 96 giorni.



Alla presentazione del progetto esecutivo farà seguito la verifica e la validazione del progetto stesso, trattandosi di lavori di importo superiore a venti milioni di euro, per tale motivo sta per avviarsi nel frattempo una gara per individuare un organismo di controllo accreditato come previsto dalle normative vigenti.

Una volta validato ed approvato, il progetto esecutivo sarà inviato alla Regione Umbria e passerà al vaglio del Ministero della Salute per la definitiva conferma dell’assegnazione del contributo ex art. 20 legge 67/88 destinato all’edilizia ospedaliera. Accordato il finanziamento nazionale si procederà infine all’indizione della gara per la realizzazione del nuovo Ospedale di Narni - Amelia, fondamentale per fornire risposte sanitarie ed assistenziali di qualità agli utenti.



L’opera, per un valore complessivo di circa 58 milioni di euro, sarà finanziato con i fondi nazionali e regionali ex art 20 L. n. 67/88 e risorse proprie dell’Azienda Usl Umbria 2, anche attraverso il ricorso ad un mutuo bancario.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA