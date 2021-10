Si schianta con l'auto contro un muro in pieno centro, muore uomo di 91 anni

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 17:13

TERNI Si è schiantato alla guida della sua auto contro un muro in via Cerquetelli, a pochi passi da ponte Carrara. Per il conducente, un uomo di 91 anni, originario di Palermo da anni a Terni, non c'è stato nulla da fare. Ad ucciderlo probabilmente un malore. Inutile l'intervervento di un medico, che non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.