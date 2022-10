Terni, a Montefranco il servizio di scuolabus costa la metà

Uno sconto del cinquanta per cento sul costo dell’abbonamento mensile per il trasporto scolastico dei piccoli che frequentano la materna.

Lo ha stabilito il comune di Montefranco con una delibera di Giunta e vale solo per i residenti in quel comune della Valnerina. I costi dell’abbonamento del trasporto scolastico sono di quindici euro per i mesi che vanno da ottobre a maggio, e di sette euro e cinquanta per settembre e giugno. In caso in cui ad usufruire del servizio fossero due fratelli, il secondo paga dieci euro al posto dei quindici ordinari. Per settembre e giugno i costi invece rimangono invariati.

Al comune di Montefranco tengono a specificare che lo sconto del cinquanta per cento si applicherà solo ai residenti e vale solo per i piccoli della scuola materna, ossia i bambini dai tre ai sei anni. I genitori devono aver già inoltrato la domanda per usufruire del servizio di trasporto scolastico

La scuola dell’infanzia di Montefranco, che si trova in via Roma, ha una grande aula polifunzionale, la mensa e la cucina. Funziona dalle otto alle 16 ed il trasporto è articolato su questi orari.

La riduzione del cinquanta per cento è stata possibile grazie al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato dei Servizi di educazione e istruzione.