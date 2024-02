Bonus mamme in arrivo, fino a 1780 euro in busta paga: requisiti, come chiederlo e quando arriva

Si sblocca il bonus mamme, il contributo in busta paga fino a 3mila euro (1.780 netti) varato con l'ultima legge di Bilancio per le lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto dipendente a tempo indeterminato. Dopo la pubblicazione della circolare da parte dell’Inps diventa quindi operativo l’esonero al 100% della quota di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti. L’esonero vale anche, in via sperimentale, fino al 31 dicembre di quest'anno, per le lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Vediamo nel dettaglio chi sono le beneficiarie, quando arriva lo sconto e se serve fare domanda.

