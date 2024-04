Terni, il libro di Mauro Pitteri su Tina Anselmi, fa riflettere, ancora oggi, su democrazia, cultura e pari opportunità

TERNi Donne che hanno fatto la Resistenza, donne che hanno fatto la storia: negli ultimi anni la coscienza dell’apporto dell’emisfero femminile agli eventi cruciali del Novecento si è fatta più forte. “Tina Anselmi, una vita per le donne” è il titolo e il tema del nuovo libro di Mauro Pitteri, di Edizioni Lavoro; il testo, che sarà presentato a Terni il 18 aprile alle ore 16.15, alla biblioteca del Clt, è la biografia della partigiana, sindacalista e politica che è stata la prima ministra della Repubblica, con una carriera di militanza alle spalle su temi come «parità reale, uguali opportunità di partenza contro le discriminazioni per sesso». Parleranno del volume e dell’attualità del pensiero di Anselmi Paolo Conti, segretario generale Fnp Cisl Terni, Angelo Manzotti, segretario generale di Cisl Umbria, Viviana Altamura, assessora alla Scuola e Pari opportunità, Ivana Barbacci, segretaria nazionale generale Cisl Scuola, Pierluigi Castellani, già senatore della Repubblica, Raffaele Federici, professore di sociologia UniPg e Vittorina Sbaraglini, consigliera di Parità della Provincia; perché «Il saggio analizza come per Tina Anselmi le leggi non bastino senza un cambiamento culturale che trasformi la stessa struttura urbana della società, così da evitare alla donna la drammatica scelta tra il lavoro e la maternità». Modererà Riccardo Marcelli, di Cisl Terni.

