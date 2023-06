Terni. Il lago di Piediluco celebra l'estate con la Festa delle Acque: ci sono le barche e i fuochi pirotecnici

I tempi sono cambiati ma la tradizione è rimasta intatta con tutto il suo fascino. Si è dato più spazio ai dibattiti, ai convegni, alla letteratura ma non è venuto meno il ricordo della storia millenaria dei paese. Fino al 2 luglio a Piediluco la “Festa delle Acque” è ritornata con tutta la magia del lago e il solstizio d’estate. Si comincia il 25 a Villalago, alle 16,30 “La letteratura del lago” presentazione di pubblicazioni locali. Alle 21 nella villa Franchetti, “Dispersi” talk show e laboratorio “L’emergenza ambientale dell’inquinamento da plastica”. Giovedì 29, alle 22.30, in piazza Bonanni “Giullarata infuocata” spettacoli di fuoco, a seguire presso i giardini Mario Baciarelli il “Karaoke”. Alla fine del mese di giugno, giro di sera in battello e cena al lume di luna (ore 20.30) ma pure escursioni in mountain bike con visita nelle zone panoramiche del paese. Sabato 1 luglio si sale a piedi alla Madonna dell’Eco (ore 9) mentre dalle 10 alle 12 al “Baraonda” laboratorio creativo con il gatto Zeus. Alle 18.30 “Yoga” sulla riva del lago e alle 19.30 lungo le vie del borgo la preparazione dell’antica ricetta dei carbonaretti.

Alle 21 spettacolo teatrale itinerante lungo il paese e musica sul terrazzo del Miralago con i “Blond”, in attesa della sfilata delle barche allegoriche alle 22.30 e a seguire i fuochi pirotecnici sul lago. Il 2 di luglio, adiacente la spiaggia Velino, ritorna “Un miglio di birra” alle 17, alla stessa ora ma presso il centro nautico il tradizionale albero al lago; alle 19 sulla scalinata della chiesa di san Francesco musica classica “Le acque della mente” a cura della Mirabil eco, in contemporanea, tiro alla fune al centro nautico mentre alle 21.30 presso il terrazzo Miralago concerto di Marco Rea. Domenica 9 luglio, sempre al centro nautico, alle 8.00 “Corrilago” corsa podistica. Poi ci sono gli eventi e le attività che si svolgono tutti i giorni: “La prevenzione non va in vacanza” visite gratuite alla vista; “Immagini della memoria” stampe, cartoline e foto storiche di Piediluco; concorso dei vicoli e balconi fioriti; mercatino e bancarelle artigianali, mostra “The water we want” a Villalago con l’esposizione dei migliori disegni e video.