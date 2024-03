Terni, ladri nel negozio di toelettatura Fido pulito di via Campofregoso: indaga la polizia

TERNI - «Abbiamo subito un furto. Se qualcuno in zona via Campofregoso trovasse un hard disk o un vecchio smartphone col display rotto col quale gestivamo le vostre chiamate ci farebbe un grande favore a farcelo riavere». L’appello dei gestori di Fido Pulito è accorato.

Nel negozio di toelettatura di cani e gatti nella notte tra giovedì e ieri sono entrati i ladri.

Hanno fatto irruzione nel locale di via Campofregoso, a poca distanza dalla questura, e si sono messi all’opera.

Andavano a caccia di soldi ma si sono dovuti accontentare di poche decine di euro che hanno trovato in cassa.

Hanno rovistato in giro, hanno preso anche un phon di riserva per asciugare i cani dopo la toeletta, del valore di 250 euro, l’hard disk esterno collegato al pc, con dentro le fatture del negozio, e il vecchio smartphone con cui Giada e Jordan, i proprietari, gestiscono le chiamate e i messaggi whastapp di chi chiede appuntamenti in negozio o l’arrivo del furgone a domicilio.

Fido Pulito ormai da anni gira per la città per raggiungere i padroni di cani e gatti dove preferiscono e fornire il servizio di toelettatura a domicilio e gli appuntamenti vengono fissati con un messaggio.

«Per fortuna lo smartphone era vecchio e ridotto abbastanza male e se ne sono disfatti subito. Lo abbiamo ritrovato ieri mattina in mezzo all’erba vicino al negozio - dicono Giada e Jordan. Oltre alle fatture c’erano le foto dei nostri figli dal 2007 a ieri. Non hanno toccato i pc fisso e portatile».

Sul posto la polizia, che ha svolto i rilievi e che indaga sul furto messo a segno nel cuore della notte col piede di porco lasciando grossi danni alla porta d’ingresso.

Il negozio non ha telecamere e non ce ne sono neppure nei negozi accanto. Sprovvisto di impianto di videosorveglianza anche il parco di fronte, all’altro lato della strada.

Al vaglio le analogie col furto della notte precedente in un negozio di fiori poco distante.