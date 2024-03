Terni, è caccia aperta al rapinatore solitario messo in fuga da due tabaccai

TERNI - La caccia al rapinatore solitario messo in fuga dai due tabaccai assaltati nel giro di venti minuti parte da alcune testimonianze utili alle indagini.

Gli investigatori della squadra mobile da due giorni cercano quel giovane esile alto un metro e ottanta che, pretendendo il denaro, le sigarette e i gratta e vinci da infilare nella busta che aveva in mano, non avrebbe mostrato inflessioni dialettali.

Visionate le immagini girate dalle telecamere che sorvegliano i due esercizi commerciali di via Milazzo e via Gramsci e quelle che hanno immortalato la fuga a bordo della Fiat Punto azzurra, notata sia a San Giovanni che di fronte all’Ipercoop, con al volante un complice.

L’altro elemento comune del doppio colpo è la reazione dei due tabaccai, uno dei quali, colpito con due pugni in pieno volto, è finito al pronto soccorso. Entrambi, rischiando in prima persona, hanno difeso il negozio e sono corsi dietro al malvivente, incappucciato e senza armi, mettendolo in fuga, in un caso con in mano una mazza da baseball.

«L’ho rincorso fino all’esterno anche se mi usciva il sangue dal naso e dalla bocca ed ero rimasto senza occhiali» ha detto il 35enne ternano finito in ospedale e medicato per lesioni che guariranno un una settimana.

Con la madre e la sorella giovedì sera alle otto ha vissuto momenti di autentico terrore ma ha protetto la tabaccheria di via Gramsci dal rapinatore costretto a scappare via a mani vuote.

Un quarto d’ora prima l’assalto nella tabaccheria di via Milazzo, a San Giovanni. Anche in questo caso il malvivente è stato messo in fuga dal titolare. L’ha inseguito con una mazza da baseball fino all’esterno del negozio prima di vederlo salire sulla Fiat Punto e sparire nel nulla.