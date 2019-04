© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La green economy mette tutti d’accordo: Università, mondo della scuola e dell’Impresa. “L’economia verde, territorio e innovazione”, il convegno organizzato dall’associazione culturale “PerTerni Città Universitaria” appena terminato, ha premiato i lavori degli oltre cento studenti che hanno partecipato al progetto “Chimica Verde”, promosso dalla stessa associazione nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Quattro gli istituti superiori ternani coinvolti: i Licei scientifici “Galilei” e “Donatelli”, l’Istituto Classico, il Tecnico e Tecnologico “Allievi Sangallo” che ha ospitato l’iniziativa. L’occasione per far dialogare il mondo dell’Università con quello della scuola e dell’impresa, ha sottolineato il presidente di “Per Terni Città universitaria” Ciano Ricci Feliziani a conclusione di un percorso fatto insieme per “pensare ad un domani migliore guardando alle proposte dell’Università e al territorio”. Fausto Elisei, direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia, relatore in un convegno tenuto proprio presso la sala Tripepi dell’Isituto dove è stato studente, ha spiegato cosa può mettere a disposizione l’Università: ricerca, didattica e missione. Per la disciplina di sua competenza l’Università di Perugia offre un corso di laurea triennale e quattro magistrali. Sono intervenuti: Adolfo Puxeddu, professore emerito Unipg; Antonella Bartoletti, della Tarkett di Narni; Giuseppe Flamini, presidente della Camera di Commercio di Terni; Roberta Bambini, dirigente Istituto Classico e Artistico; Luciana Leonelli preside del Donatelli; Cinzia Fabrizi, dirigente “Allievi Sangallo”, che ha fatto gli onori di casa; Anna Baccaille, coordinatrice studenti dello Scientifico Galilei.