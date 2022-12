Treofan, la lettera di interesse degli arabi: «Assicuriamo fornitura completa del materiale di polipropilene»

La lettera è datata 24 novembre, l'oggetto recita «interessamento all'acquisto di Treofan Srl in Terny Italy» ed è firmata dall'amministratore delegato Fahhad Alharbi. Si tratta della manifestazione di interesse all'acquisto di Treofan da parte del gruppo arabo che era stata anticipata in audizione in Seconda e Terza Commissione congiunte a Palazzo Spada lo scorso 1° dicembre da parte del liquidatore Filippo Varazi.

Che già da una settimana almeno conosceva l'interesse da parte del consiglio di amministrazione di Fahhad Saleh General Contracting Company e Advance Petrochemical Arabia Saudita per «l'acquisto della Società in oggetto» per la quale «intendiamo sottoporre una proposta per l'acquisto di parte della Treofan SRL così come presentataci dal Dott. Paolo Gherardi». Si tratta dell'imprenditore ternano che, senza citarlo esplicitamente, lo stesso Varazi aveva ringraziato per il dinamismo mostrato nella ricerca di possibili acquirenti, tra cui c'erano stati di recente anche i turchi di Polidux: «Fuggiti a gambe levate per costi di energia e forza lavoro» aveva detto Varazi in audizione a Palazzo Spada.

Tornando alla manifestazione di interesse della saudita Advance Petrochemical, il gruppo arabo confermava «la richiesta di tenere un incontro Skype lunedì 28 novembre per discutere i dettagli sulla produzione del film e i termini e le condizioni finanziarie dell'acquisizione». Inoltre confermavano la volontà «di visitare insieme al nostro partner, ai consulenti e al Dr. Paolo Gherardi le strutture di Treofan Srl che fanno parte degli asset di acquisto».

Durante la visita a Terni, il gruppo arabo avrebbe presentato la proposta «per l'acquisizione, l'avvio e l'esercizio della produzione industriale reintegrando nella nuova organizzazione tutto il personale precedentemente coinvolto nell'operazione Treofan». Specificando infine che «Advance Petrochemical assicurerà la fornitura continua del materiale di polipropilene richiesto a un prezzo conveniente e la gestione dell'operazione di produzione. Siamo inoltre interessati a valutare con le organizzazioni locali ulteriori assunzioni di personale e sviluppo commerciale all'interno del polo chimico industriale di Terni come ritenuto conveniente per una efficiente strategia produttiva»

Il 23 dicembre è in programma il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy per chiarire anche l'entità delle offerte pervenute, quella ufficiale ormai di Hgm e quelle ultime di cui ha parlato anche Varazi, tra cui ovviamente anche quella degli arabi della Advanced Petrolchimicals, società che si occupa di petrolchimico produttore di propilene, interessata ad acquisire Treofan per continuare il film di polipropilene che Terni ha sempre prodotto. Nel frattempo la Regione Umbria, per bocca dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, ha assicurato gli ammortizzatori sociali per i lavoratori Treofan anche dopo la scadenza dell'attuale cassa integrazione straordinaria come crisi di area complessa che termina il prossimo 24 febbraio.