Narni, in arrivo 800mila euro per la bonifica dell'ex Adica a Nera Montoro

NARNI Un finanziamento per bonificare il sito dell'ex Adica la fabbrica produttrice di fitofarmaci fallita nel 2014. Ben 800 mila euro, frutto di un accordo fra Regione Umbria e Ministero della Transizione Ecologica, quale contributo finalizzato al completamento della messa in sicurezza di emergenza, alla redazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione, all’analisi di rischio e al progetto operativo di bonifica del sito.

«E’ questo – affermano il sindaco Lorenzo Lucarelli e l’assessore all’ambiente Giovanni Rubini – il risultato di un’azione rivolta alla tutela ambientale in un’area particolarmente critica. Già nel 2020 e nel 2021 il Comune aveva chiesto alla Regione di poter utilizzare le risorse messe a disposizione nell’ambito del piano nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani».

Nel febbraio 2022 in Comune di Narni aveva avanzato richiesta ufficiale alla Regione Umbria per implementare un impianto per la produzione di idrogeno verde sull'area Ex Adica di Nera Montoro. Un'idea che doveva essere inserita nell'elenco dei progetti Pnrr finanziati dalla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica” investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”.