Terni, i dirigenti di Federchimica Cisl si ritrovano dopo cinquanta anni

I dirigenti di Federchimici Cisl si sono ritrovati insieme dopo cinquanta anni. Un tuffo nel secolo scorso, quando il polo chimico di Terni era una realtà molto importante, tanto da garantire il lavoro, indotto compreso, a quasi diecimila persone. A raccontarlo è Ennio Camilli. «Ci siamo ritrovati in quasi cinquanta, tutti delegati e dirigenti del settore chimico della Cisl. Un incontro tra tanti capelli bianchi che tra gli anni Sessanta e Novanta hanno partecipato ad una stagione importante per Terni. Una stagione caratterizzata da alta occupazione, da conquiste fondamentali per i lavoratori, da lotte sindacali quasi sempre concluse con successo. Una stagione di grandi speranze, purtroppo in seguito mortificata da chiusure di fabbriche e qualche scelta miope.

Ci siamo ritrovati, noi dei Federchimici Cisl, ed è stato un momento amatoriale ma anche di riflessione sul sindacato e sui problemi del Ternano», racconta Camilli.

L'incontro è stato fortemente voluto da Natale Mancinelli, storico segretario di categoria. Dopo di lui hanno guidato la categoria Sergio Gigli, che è stato anche al vertice nazionale, Umberto Natale, che è stato anche segretario della Cisl provinciale, Camillo Campana. «Tutti insieme abbiamo ripercorso i momenti difficili ed i momenti estremamente positivi della nostra vita di impegno sindacale», conclude Camilli.