Terni, grande successo per la prima di "Soldato sotto la luna", il film tutto umbro

Terni- Grande successo per la prima di “Soldato sotto la luna”, il film girato interamente in Umbria, tra Terni, Narni, San Gemini e Perugia.

Ieri sera, al CityPlex Politeama Lucioli, oltre il cast del film, big della politica e volti noti dello spettacolo.

A fare gli onori di casa i produttori Eusebio Belli e Christian Costa,fondatori della casa cinematografica “Ph Neutro Film” di Terni, affiancati dal regista Massimo Paolucci.

Un thriller psicologico a sfondo storico-drammatico (su soggetto di Lorenzo De Luca e sceneggiatura di Andrea Fucà), una storia ricca di sentimento e passione, ambientata tra gli anni Quaranta della seconda guerra mondiale e i giorni nostri, con un velo di mistero e un segreto da scoprire. Le vite dello scrittore Anicio, Don Tino, Alcide e la tormentata protagonista, Clara, si intrecceranno inesorabilmente per un gioco del destino.



Nel cast spiccano i nomi di Daniela Fazzolari, protagonista per il cinema e serie tv tra cui “Giallo” di Dario Argento nel 2009, “Don Matteo 7”, “Cento Vetrine” e “Un posto al sole” a Daniel Mc Vicar, il Clarke Garrison nella soap “Beautiful”, passando per star internazionali con esperienza hollywoodiana come Tomas Arana, direttamente da “Il Gladiatore”, “Caccia a ottobre rosso”, “Guardia del corpo”, e Abel Ferrara, regista di “New Rose Hotel” e “Go Go Tales”, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare la giovane ternana Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello nel 2019 e recentemente protagonista del film “Una preghiera per giuda” che ha commentato: "E' stata un'esperienza molto formativa, anche perchè un po' distante dalla mia realtà. Ho dovuto studiare molto. Per me questo film rappresenta un mix di emozioni, ma non vi svelo altro".Intanto i produttori non hanno dubbi. "Soldato sotto la luna", che nel frattempo è fuori in tutte le sale e sarà portato in giro per l'Italia, è solo l'inizio di una lunga avventura cinematografica, che avrà sempre Terni e l'Umbria al centro.