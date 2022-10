Santa Maria, Giorgio Parisi capo dipartimento arriva la settimana decisiva per la scelta del nuovo direttore amministrativo

TERNI All’ospedale di Terni si è cominciato a mettere mano anche sulla riorganizzazione dei reparti e coprire le caselle dei facenti funzione dipartimentali. Il neo direttore generale Andrea Casciari che rimarrà fino al 2025 ha fretta di completare la direzione che lavorerà con lui. Tra i ruoli da coprire manca ancora quella del direttore amministrativo guidato attualmente da Anna Rita Ianni. Con molta probabilità la prossima settimana si saprà se la Ianni rimarrà al suo posto o verrà sostituita, come è avvenuto con il direttore sanitario Alessandra Ascani a cui è subentrato Pietro Manzi. Dicevamo che ci sono alcune novità per quello che riguarda la riorganizzazione. Dal 1 novembre il dottor Giorgio Parisi (nella foto con il camice bianco) primario del pronto soccorso diviene pure capo di dipartimento, il quale dovrà presentare le rispettive istanze e richieste che arrivano dalla medicina d’urgenza, anestesia e rianimazione, chirurgia digestiva e d’urgenza e, ovviamente, del pronto soccorso, al referente Dg Casciari. Parisi prende il posto della facente funzione Alessandra Ascani che, pur essendo stata nominata dall’ex Pasquale Chiarelli direttore sanitario, ha mantenuto ad interim la responsabilità del dipartimento di emergenza – accettazione. Ma come si è arrivato alla scelta di Parisi. Mercoledì scorso c’è stata una riunione allargata in cui i direttori delle strutture complesse legate all’emergenza – accettazione hanno deciso di scegliere il responsabile del pronto soccorso anche come capo di dipartimento. Dei dieci dipartimenti, con la nomina di Parisi ne rimane soltanto uno con il facente funzione si tratta del dipartimento cardio – toraco- vascolare. Tutto questo mentre Sergio Bracarda, primario della struttura complessa di oncologia e traslazionale e del dipartimento di oncologia presso il Santa Maria è stato nominato nuovo presidente nazionale degli uro-oncologi. L’elezione è avvenuta durante il XXXII congresso nazionale della società scientifica, che ha visto la partecipazione di oltre 400 specialisti. Dal 2021 Bracarda è presidente” Incoming della Siuro” e subentra ad Alberto Lapini. «Nei prossimi anni – afferma Bracarda- mi impegnerò a rilanciare ulteriormente le molte iniziative che la società scientifica sta promuovendo. Il primo impegno- continua- sarà sicuramente quello di potenziare le nostre scuole, già particolarmente apprezzate a livello nazionale per il loro ruolo formativo, sia clinico che metodologico. Sosterremo inoltre anche altri eventi dedicati alla preparazione degli specialisti. Tante sono- conclude Bracarda- le novità scientifiche sia in ambito diagnostico che terapeutico a fronte di una incidenza sempre crescente di malattie».