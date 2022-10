Narni, furto di cavi di rame all'acquedotto di Morellino. Disagi in diversi comuni. Arriva l'autobotte

Un furto di cavi di rame lascia diverse zone del narnese e amerino all'asciutto. La comunicazione è arrivata stamattina presto direttamente dall'Aman. A darne notizia i sindaci dei comuni interessati dal guasto.



«Mi è stato comunicato dal SII -ha scritto il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli- che stanotte, a causa di un furto di cavi in rame presso la stazione di pompaggio dell'acquedotto di Morellino, è andato fuori servizio il gruppo di pompaggio che alimenta la zona di Via Tuderte/Via Gassman. Pertanto sarà attivato un servizio sostitutivo con autobotte presso il piazzale del Conad, in attesa che arrivi un gruppo elettrogeno e si riattivi il servizio».

Stessa situazione anche a Guardea, dove però, grazie ai serbatoi di distribuzione pieni, non dovrebbero esserci particolari disagi.