Narni e Amelia, manutenzione alla rete idrica. Il Sii avverte: «Possibili mancanza di acqua e intorbidimenti».

Possibile interruzione del servizio idrico a Narni e Amelia. La causa sta nei cantieri programmati dal Sii, servizio idrico integrato per effettuare interventi di manutenzione alla rete idrica territoriale. Il primo ad Amelia giovedì 28 luglio. Fra le 8 e le 14 saranno effettuati lavori nelle zone di strada di Cecanibbio, viale Europa, via I° Maggio, strada Palazzone, strada Pettorella e via Ortana. «Durante l’intervento - fanno sapere dal Sii in un comunicato - potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata». Il secondo slot di interventi è calendarizzato per venerdì 29 luglio dalle 8 alle 12, nel Comune di Narni. Il cantiere interesserà la frazione di Nera Montoro, via Ortana, strada del Poggio, via del Poggio, strada del Villaggio, via del Panaro, via del Paglia, via Po', via dello Stabilimento, strada dell’Osteriaccia. Identici in entrambi i casi, i possibili disagi previsti.

Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.