Terni, festa in piazza per i 209 anni dell'arma: il bilancio della lotta alla droga, ai furti, alle truffe e ai reati di genere

TERNI - La lotta ai furti e allo spaccio di droga continua a impegnare in forze i carabinieri in tutta la provincia.

Negli ultimi dodici mesi l’arma, che ogni giorno ha garantito 50 servizi preventivi, ha arrestato 140 persone e ne ha denunciate mille e 500.

Intensa anche l’attività per contrastare le truffe agli anziani e i reati da codice rosso.

A fare il punto sui numeri di un altro anno passato a fianco dei cittadini, nel corso delle celebrazioni per il 209esimo anniversario della fondazione dell’arma a piazza Tacito, il comandante provinciale, colonnello Davide Milano.

«L’andamento della delittuosità - ha detto - si è mantenuto in linea con quello degli anni precedenti. I reati predatori e quelli legati allo spaccio di stupefacenti sono i più diffusi. Il reato di furto, nelle sue varie forme, resta il più frequente ma in 22 comuni è stato contrastato con successo.

In due casi, a Montefranco e Polino, addirittura azzerato. In calo anche rapine e ricettazioni».

SEQUESTRATI DIECI CHILI DI DROGA

Trentasette arresti per spaccio, sessanta denunce in procura, 140 consumatori segnalati alla prefettura e il sequestro di dieci chili di droga.

Nell’ultimo anno i carabinieri del comando provinciale hanno recuperato sei chili e mezzo di marijuana, due chili e 600 di hascisc, sei etti di cocaina, oltre un etto e mezzo di eroina e altre sostanze, tra le quali c’è la “droga dello stupro”. Tra le operazioni di rilievo la “Est”, con otto arresti e il recupero di una grande quantità di droga, l’indagine che ha portato all’arresto di una narnese che aveva in casa 35 dosi di cocaina e di tre spacciatori albanesi che a Orvieto avevano coca e hascisc per 30mila euro.

TRUFFE AGLI ANZIANI

Guardia alta per prevenire i reati che minacciano le persone anziane e le donne. Il colonnello, Milano, ha sottolineato che «a fronte di un graduale decremento delle truffa agli anziani (33 nell’ultimo anno) c’è stato un pari incremento nel contrasto, con l’arresto in flagranza di reato di cinque persone e il deferimento alla procura ternana di altre dieci».

LOTTA AI REATI DI GENERE

Dieci arresti e ben 102 denunce all’autorità giudiziaria per i reati da codice rosso, in aumento del dieci per cento rispetto all’anno precedente.

«Le vittime di queste violenze, sempre più propense a denunciare i propri aguzzini, sono al centro dell’attenzione dell’arma - ha precisato il comandante provinciale - che nel settore ha creato una rete nazionale di esperti, con militari specializzati anche al comando ternano non solo per le indagini ma anche per il supporto psicologico e per una attenta attività analitica».

AMBIENTE, SANITA’ E LAVORO

I carabinieri forestali, che hanno scovato e denunciato otto persone per incendio colposo, sono in campo per contrastare le varie forme di inquinamento ambientale e impedire la realizzazione di discariche abusive. In dodici mesi hanno svolto 17mila e 800 controlli e contestato 718 illeciti amministrativi pari a 157mila euro. 103 gli illeciti penali scoperti, con 36 persone denunciate e due arrestate.

I militari del Nas, nei 126 controlli svolti, hanno segnalato 8 persone all’autorità amministrativa e 15 alla procura. 29 le sanzioni penali comminate e 18 quelle amministrative, per un valore di 13mila euro.

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno passato sotto la lente 76 aziende, controllando la posizione lavorativa di 248 persone: 25 lavoravano in nero, altre 20 erano irregolari. Dodici le attività imprenditoriali sospese.

Nel settore della tutela dei beni artistici e archeologici sono stati controllati 31 aree paesaggistiche e archeologiche e un museo. Ventuno i controlli ad attività d’antiquariato e restauro. Dieci le denunce alla procura e 4 i beni culturali recuperati.

Durante la cerimonia, alla presenza del prefetto e delle autorità cittadine, il colonnello Davide Milano ha ribadito che «il valore aggiunto del carabiniere è la capacità di stare tra la gente».