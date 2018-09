di Sergio Capotosti

Per un pò ha tenuto poi è tornato a vestire i panni del picconatore. Così, l'assessore al bilancio Fabrizio Dominici, oltre a confermare lo stop alla procedura di vendita delle farmacie comunali, ha svelato anche la consistenza del Fondo Falchi che nemmeno gli avvocati del Comune di Terni erano riusciti a calcolare nel parere desecretato pochi giorni fa: "di 1,3 milioni di euro parliamo", ha detto durante la sua audizione in Terza Commissione. Come ormai capita sempre più spesso quando parla l'assessore Dominici, a fare notizia non è l'esito del voto (ieri pomeriggio in Terza commissione è passata la sospensione alla proposta di delibera del M5s per bloccare la vendita delle quote di FarmaciaTerni), ma le stilettate che tira. La prima ha colpito, e forse affondato definitivamente, l'amministratore unico Fauso Sciamanna, visto che "non si affida a un ragioniere la guida di una partecipata". "si un ragioniere", ha ripetuto Dominici. A fil di spada passa anche il direttore Nicola Nulli Pero, "se un manager lo devo pagare 100 mila euro minimo me lo devo scegliere". Anche lui messo alla porta.



"I revisori dei conti – ha aggiunto Dominici – parlano di seri problemi di continuità aziendale, insomma mancano i soldi per comprare i farmaci". Sarà per questto che l'assessore ha fatto ben 44 osservazioni al bilancio di Farmacia Terni. "Se vengono utilizzati impropriamente i beni comuni ho l'obbligo di avviare azioni di responsabilità", ha sottolineato Dominici parlando del Fondo Falchi. "Ma non voglio aprire polemiche" si è affrettato a dire. E pensare che all'inizio l'intervento era filato liscio come l'olio. L'assessore Dominici aveva spiegato che la procedura di vendita delle farmacie comunali non poteva essere più fatta perché "l'azienda va risanata applicando una gestione manageriale che sappia rilanciare anche a livello nazionale Farmacia Terni. Vendere in queste condizioni non conviene". È questo il succo della delibera che la Giunta voterà lunedì per blocccare l'iter di dismissione avviato lo scorso anno dopo la ricognizione delle partecipate fatta dalla passata amministrazione. Una corsa contro il tempo visto che il 28 settembre scatterà la legge Madia se il Comune non farà retromarcia. "Se non verrà riconosciuto l'interesse generale delle farmacie comunali da parte del Comune la partecipata andrà in liquidazione", aveva messo in guardia il M5s nei giorni scorsi. "Quando mi accordo di sbagliare cambio idea", ha ammesso l'assessore Dominici un attimo prima di cominciare il corpo a corpo con il consigliere del Pd, Valdimiro Orsini.



"Assistiamo ai soli show dell'assessore che spara sentenze" ha attaccato Orsini. "Si rivolga all'autorità competente - ha aggiunto - se è vero quello che dice. È ingengeroso verso questa città quando parla di clientelismo diffuso senza fare nomi. Per quanto riguarda le assunzioni il bando è stato sospeso. Sulle due nuove farmacie comunali che vorrebbe riaprire per rilanciare l'azienda - ha proseguito Orsini - le ricordo che il Comune è già stato sconfitto al Tar su questo terreno. È necessario, e lo ribadisco, che per avere un quadro più chiaro questa commissione deve ascoltare anche il parere dei revisori dei conti". Polemico anche il consigliere di Senso Civico, Alessandro Gentiletti: "Sono un avvocato e quando ci sono delle accuse deve vedere delle prove. Se parla di clientelismo devo dimostrarlo". La replica, manco a dirlo, è stata tranciante: "Ho fatto tutto quello che doveva fare. Spetterà ora agli organi giudiziari - ha concluso l'assessore Dominici - fare il loro dovere. Ma non è certo questa la sede per parlarne. E comunque se Cufalo (il commissario straordinario, ndr), il numero due dell'anticrimine in Italia, ha avviato un'azione di chiarimento sulle farmacie comunali vorrà dire qualcosa o no?". Il Dominici show è aggiornato alla prossima puntata. Pardon audizione.

