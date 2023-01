Terni, Eugenio Finardi apre la 19esima edizione di Visioninmusica al Gazzoli

TERNI – Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile: il tris d'assi apre la 19esima edizione di Visioninmusica, giovedì 19 gennaio alle ore 21 all'auditorium Gazzoli. I tre grandi artisti portano a Terni "Euphonia Suite", il nuovo progetto di Finardi che, dopo anni di musica leggera, si dedica ad altre forme musicali seguendo la sua inesauribile curiosità. "Euphonia Suite" è infatti il frutto dell’intesa con due straordinari musicisti con cui vanta una decennale collaborazione. Sul palco del Gazzoli il cantante, musicista, autore e compositore italiano tra i più noti e apprezzati, si esibirà insieme al saxofonista Raffaele Casaranoe al pianista Mirko Signorile per condividere con il pubblico la profonda esperienza di un percorso sonoro e testuale ricco di energia, ma anche di grande delicatezza e verità emotiva.

Il progetto si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa avventura collettiva. Finardi riassume con queste parole l’orgoglio di suonare con i due colleghi: «La vita è l’arte dell’incontro, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero, perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento. Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno a un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante».

Un progetto che evoca un continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie, in contrappunto con le traiettorie degli strumenti musicali, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti. Un lavoro che dimostra il raggiungimento di una libertà creativa e una maturità a cui solo un’artista come Finardi, con la sua sensibilità, poteva ambire.