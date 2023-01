Capodanno in piazza a Terni: Le vibrazioni cantano "Bella Ciao" davanti alla giunta di centrodestra

TERNI – Zio Command per cominciare, per dare il benvenuto al ’23. «Gran bel numero» - fa notare lo Zio di Terni. Che catapulta in piazza della Repubblica tanti giovani la sera di San Silvestro. Poi lascia il palco alla giunta Latini: c’erano quasi tutti gli assessori a salutare il pubblico (Stefano Fatale, Giovanna Scarcia, Orlando Masselli, Maurizio Cecconelli), oltre ovviamente al sindaco. Infine all’artista: Le Vibrazioni. Il concerto il brindisi, i fuochi d’artificio virtuali ma comunque sonori, gli abbracci, gli assolo. Anche quello del bassista de Le Vibrazioni, che propone la sua versione di “Bella ciao” a 2mila spettatori (tanti si sono ritrovati in centro per il brindisi di mezzanotte), nonostante ad invitarlo sia stata una squadra di governo di centrodestra. Ma si tornava a festeggiare tutti insieme. In piazza. E ognuno si è sentito libero di intonare la canzone del cuore. «Dopo gli anni della pandemia – ha detto il sindaco dal mega palco – si torna a stare insieme, a cantare, ballare. A buttarsi alle spalle un anno difficile».

Il Capodanno in piazza del Comune di Terni ha fatto ballare la città. E i turisti. Che per la prima volta hanno riempito gli alberghi e i ristiranti.