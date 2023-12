Terni, esche avvelenate a Cardeto: muore un cane, altri due gravissimi

TERNI - Un cane è morto e due sono in gravissime condizioni dopo aver mangiato esche avvelenate.

E' accaduto in piazza Cuoco, nel cuore del quartiere Cardeto.

A dare l'allarme e mettere in guardia i possessori di cani è il portavoce dei residenti: "Ho comunicato all'azienda sanitaria locale l'accaduto - scrive sulla pagina social del quartiere Cardeto - provvederanno a fare un'opera di bonifica e hanno chiesto che i proprietari dei cani coinvolti nella vicenda si mettano in contatto con loro. Nel frattempo i possessori di cani debbono fare molta attenzione. Tra l'altro sarebbe opportuno che l' Asm faccia un intervento di pulizia nella piazza poiché il fogliame a terra copre gran parte dell'area di calpestio, dove possono insediarsi escrementi che non si distinguono".