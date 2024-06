Terni, sassi contro le auto in sosta: danni e esasperazione tra Sant'Agnese e via Rosselli

TERNI - L’ennesima notte di follia, danni e paura va in scena tra Sant’Agnese e via Rosselli.

Si sente il rumore sordo delle pietre lanciate contro alcune auto in sosta con i vetri che vanno in mille pezzi.

La gente si affaccia dalle finestre e vede all’opera un gruppetto di ragazze e ragazzi conosciuti nel quartiere dove da troppo tempo a comandare è il degrado.

Parte l’allarme e sul posto arriva la polizia, impegnata a ricostruire i contorni dell’ennesimo assalto ai luoghi dove lo spaccio di droga e la violenza sono cosa quotidiana.

Qualcuno giura di aver visto tre ragazze che, dopo aver spaccato diverse vetture in sosta, si sarebbero nascoste nei pressi della scuola che sta accanto al parco Rosselli.

C’è chi è certo di averle riconosciute perché non sarebbero nuove a episodi come quello messo a segno nella notte tra mercoledì e ieri.

Con loro anche un paio di ragazzi che si sarebbero divertiti a prendere a calci i cestini dei rifiuti. Alcuni sono stati gettati nel Serra, come era accaduto solo pochi giorni fa. All’arrivo della polizia sono tutti spariti.

Restano solo la rabbia e la conta dei danni, che è pesante. Otto auto sono state semidistrutte dopo essere state colpite con i sassi che hanno spaccato i parabrezza e i lunotti e danneggiato la carrozzeria. Si tratta di veicoli parcheggiati lì dai residenti che sono stati assaltati senza una ragione.

Sull’ennesimo attacco a un quartiere dove la gente è sull’orlo di una crisi di nervi sono in corso le indagini della squadra mobile ternana. Gli investigatori, sul posto per i rilievi, stanno mettendo insieme una serie di elementi che potrebbero consentire di ricostruire responsabilità e contorni della notte brava andata in scena sotto gli occhi di chi ha la sventura di vivere lì.

«Se non si trova il modo di fermare questa gente il rischio è che qualcuno decida di farsi giustizia da solo con i rischi che potete immaginare» tuona un sessantenne che non è più disposto ad assistere a certe scene.

E’ di un paio di settimane fa l’aggressione, nel cuore di Sant’Agnese, a un ragazzo ad opera di un minorenne che pretende una sigaretta. Al suo rifiuto il ragazzino tira fuori un coltello a serramanico e se non è finita male è solo grazie alla freddezza della vittima dell’aggressione, che ha messo in fuga il quindicenne.

Da mesi il comitato dei residenti sta combattendo contro situazioni che vanno avanti da anni ma che stanno diventando sempre più ingestibili: «Abbiamo fatto una serie di esposti che andavano per punti precisi, definendo la geografia delle criticità, che si concentrano soprattutto attorno alle aree a fianco a via Fratelli Rosselli. Abbiamo visto gente armata di catene che se le dava in mezzo alla strada, abbiamo visto venti persone che si azzuffavano sotto le nostre case, gente ubriaca che si picchiava a sangue».

Dopo l’ennesima notte di violenza e follia parte un’altra denuncia a firma di chi non ne può più di vivere in balìa di balordi che da troppo tempo tengono sotto scacco uno dei quartieri storici della città.