Scoccia-Ferdinandi, per la chiusura della campagna elettorale sfida a colpi di dj e musica. Il centrodestra al Barton Park, il centrosinistra in piazza IV Novembre: i programmi

La sfida tra le donne per la corsa a palazzo dei Priori è totale anche oggi, giorno di chiusura della campagna elettorale. Totale perché Margherita Scoccia (centrodestra e civici) e Vittoria Ferdinandi (centrosinistra e civici) scelgono lo stesso orario per l’ultimo appello al voto (le 18,30) e una parte di programma simile, la musica con tanto di Dj. Ma diversi sono i luoghi (e ci sarà chi vorrà divertirsi a dare un senso simbolico a quelle scelte). Margherita Scoccia sceglie il Barton Park, Vittoria Ferdinandi piazza IV Novembre.Nel programma di Margherita Scoccia non solo l’appello al voto, ma anche street food (due postazioni), vino e birra (due cantine e un birrificio) e la musica con Dj Vitali B2B Betti, Dj Bizzarri 2B2 Benincasa, Dj Duit, Medusa Party Band, Dj Sihan, Dj Tr 8 2B2 Dj Mascio, Dj Marco Cucchia B2B Dj Frau, Dj Siso e Voice Manda Hitch. Si va avanti fino a mezzanotte quando scatterà il silenzio elettorale.Vittoria Ferdinandi risponde con l’apertura in musica con DJ Ralf. Poi dialoghi su giovani, partecipazione e inclusione con la presenza sul palco di alcuni cittadini che porteranno le loro testimonianza. Gli interventi saranno intramezzati dalle esibizioni dei Melancholia e di Paolo Benvegnù. L’intervento sella candidata sindaco è previsto per le 19.30. Ieri su Fb c’è anche chi ha promozionato, per l’evento, la salita in centro con i bus. C’erano dei numeri per prenotare la corsa gratuita su cinque linee dalle frazioni e dalla periferia.Un percorso dal centro verso la periferia, a simboleggiare uguale attenzione a tutta la città, dall’acropoli fino alla più piccola frazione è la chiusa, invece, di Massimo Monni(Perugia Merita). Due gli eventi. Il primo vedrà la partecipazione di Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, partito che insieme al Psi e al movimento Tempi Nuovi – Popolari Uniti a Perugia sostiene la lista civica di Monni. Si comincia alle 16 con “Pace, cultura, accoglienza”, il flash mob che da Porta Sant’Angelo, biblioteca degli Armeni, darà inizio al cammino verso il centro che attraverserà Piazza IV Novembre per fare sosta al bar Ferrari, in Corso Vannucci, dove dalle 18 si terrà un aperitivo dal tema “Una città un continente”, per poi proseguire fino alla Rocca Paolina. Dalle 20 la festa si sposta nella frazione La Bruna, presso la Pro Loco della piccola località dove Perugia Merita ha scelto di chiudere gli appuntamenti della campagna elettorale con un momento conviviale a suon di musica e prodotti tipici del territorio.Davide Baiocco, invece, incontra in candidati nella sua azienda agricola di Bosco e dalle 18,10 l’evento con l’appello al voto si potrà seguire a che con la diretta Facebook (eIntstagram) sulla pagina del candidato di Forza Perugia e Alternativa Riformista-Italexit. Leonardo Caponi, candidato a sindaco per Perugia contro la guerra e neoliberismo-Pci, invece, chiuderà con un comizio in piazza della Repubblica alle 16,30.Intanto ieri i commercianti del Consorzio Perugia in centro hanno consegnato un documento di otto pagine ai candidati sindaco. Tra i temi che vengono tratti anche quello dell’accesso al centro e quindi della Ztl, del regolamento per il suolo pubblico e i dehors e idee per valorizzare il patrimonio culturale e per spingere il turismo. E, punto più caldo, l’istituzione di un assessorato al centro storico.Sul fronte della Zona a traffico limitato, il punto è chiaro: «Chiediamo di mantenere la Ztl aperta come a tutt’oggi fino a Piazza Italia e di incentivare tutte le forme di mobilità, specie con autobus di piccole dimensioni, per collegamenti interni e per la mobilità da e verso il centro».