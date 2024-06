Perugia, il Cus brilla con Eva Magrini: è vice campionessa italiana esordienti Fijilkam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il Cus Perugia karate raccoglie successi in campo nazionale con i propri atleti. L’ultimo colpo grosso è firmato da Eva Magrini: l’atleta di Bastia Umbra è la nuova vice campionessa italiana esordienti Fijilkam. L’argento è arrivato ai campionati italiani esordienti, appuntamento che chiude il programma di gare che assegnano i titoli assoluti Fijlkam del quadriennio olimpico.Sono stati oltre mille i giovanissimi atleti che si sono dati appuntamento al PalaPellicone, il centro olimpico federale di Ostia Lido, dando vita a due intensi giorni di gara. Sulle tappetine c’erano le promesse del panorama, tanti campioni di domani pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito titolo e coronare un sogno. A brillare anche un giovane talento del Cus Perugia, Eva Magrini, che ha confezionato una splendida prova. Già campionessa regionale nella categoria 45kg, ha sbaragliato le avversarie in campo, una dopo l’altra, approdando in finale con ben 31 punti fatti e solo 5 subiti. Perentori i parziali con le varie avversarie: 5 a 0 Marche, 8 a 0 Veneto, 4-0 Puglia, 9-2 Emilia, 6-3 Piemonte. In finale la dodicenne di Bastia Umbra si è ritrovata di fronte la lombarda Fatima Chakir, che era stata già sconfitta nella finale di Fidenza nella Coppa Italia Csen.Le due atlete hanno dato vita ad un incontro vibrante che ha coinvolto il pubblico presente sugli spalti dell’impianto. Emozionante il testa a testa fino all’ultimo secondo quando Eva, sotto di un punto all’avvio, nella foga di dover recuperare, ha perso quella lucidità che è una delle sue armi migliori cedendo il titolo alla Chakir.Serena Dragoni, tecnico del Cus, parla di grande prova. «Eva è stata fantastica non tanto per il risultato conseguito ma per la qualità del karate espresso in gara, ne sono stati la prova i sinceri complimenti di avversari, tecnici e giudici di gara». Dragoni la conosce da anni e per lei è indiscusso il talento della giovane bastiola. «Seguo Eva da piccolina, ed è una ragazza davvero speciale non solo per quanto concerne la palestra dove è un esempio di comportamento, dedizione e tecnica per tutti ma per quello che è anche fuori dal tatami, eccellenza a scuola e non solo tanto che, i compagni di squadra, oggi sono venuti al PalaPellicone a fare il tifo e supportare la loro amica».Parole di grande soddisfazione sono state espresse anche da Andrea Arena nella doppia veste di tecnico del Cus Perugia e presidente regionale Fijlkam. «L’argento di Eva è il coronamento di un percorso che parte da lontano dove mattoncino dopo mattoncino, con pazienza e tanta passione, si è riusciti realizzare un sogno per lei di salire sul podio degli Assoluti. Di certo con un pizzico di attenzione in più sarebbe stato anche il gradino più alto ma anche questi piccoli momenti di disattenzione, l’argento è una medaglia che brucia sempre perché frutto di una finale persa, sono necessari e funzionali alla crescita, prendendone spunto positivo e diventare più forti dentro ma soprattutto fuori della palestra. Un grazie va a Serena che la segue da sempre ed a tutti i ragazzi della palestra». Sul movimento sportivo federale, evidenzia che «quello umbro è ricco di eccellenze in ogni campo con atleti, tecnici e dirigenti al top in ogni disciplina. Nel karate, in questa due giorni di gara, abbiamo confermato questo con diverse medaglie e i risultati di prestigio conseguiti dagli atleti della regione».