PERUGIA - Un pirata della strada con qualche scrupolo, ma sempre un pirata. Che con l'auto investe una ragazza in motorino, si accerta non stia troppo male, ma dopo un secondo scappa per evitare problemi. Sembra assurdo, ma è quello che è successo ieri mattina intorno alle otto, lungo la trafficatissima via Pascoli, il discesone in mezzo alle facoltà universitarie che, nonostante l'abitudinario ingorgo per l'entrata al lavoro, ha visto scattare via e sparire in pochi secondi un pirata della strada. Un uomo, secondo quanto ricostruito da diversi testimoni, che con la sua auto proveniva da piazza Grimana e ha imboccato forse con troppa verve una delle vie principali della zona universitaria.

Qui, in corrispondenza della traversa che sbuca dall'area di San Francesco al prato, proprio davanti all'ingresso della facoltà di Chimica, si è scontrato con una giovane donna in sella al suo scooter. La ragazza, per fortuna e attenzione con il casco ben saldo in testa, è finita a terra, in mezzo ai passanti e alle altre auto. E qui, la scena che non ti aspetti, come raccontata dai testimoni: «L'uomo alla guida ha abbassato il finestrino – si spiega -, si è affacciato e ha guardato come stesse la donna. Quando ha capito non si fosse fatta troppo male, ha rimesso la prima e se ne è andato di corsa». Una fuga bella e buona, in mezzo alla gente e con la ragazza ancora a terra.

Nel frattempo chiaramente le persone lì intorno, tra chi era davanti e chi è stato allertato dal rumore dello schianto, non hanno invece perso tempo. Una ragazza ha chiamato sia il 118 per richiedere l'intervento dei sanitari con un'ambulanza che gli agenti della polizia locale. Un piccolo capannello di passanti si è fermato a prestare immediatamente i primi aiuti alla vittima dell'incidente, apparsa comunque lucida e vigile, seppur chiaramente dolorante. Una tale preoccupazione e rapidità di esecuzione che in realtà sono state dimenticate - è stato fatto notare - anche le regole base del primo soccorso, con la ragazza liberata dal suo casco, mentre precauzione vorrebbe che si evitasse di praticare certi movimenti e di muovere chi ha appena subito un trauma prima dell'arrivo dei soccorritori professionali. Ma in effetti le condizioni della donna, nonostante i dolori, non sarebbero apparse così gravi. Tanto che – racconta sempre la strada – seppur con l'aiuto di quel piccolo gruppo di angeli custodi è riuscita anche a usare il cellulare per avvisare dell'investimento appena subito e disdire i suoi impegni. Da quanto risulta, la donna è stata quindi soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata per precauzione al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia. Ma al di là della paura, dello choc e chiaramente purtroppo della violenta botta subita, le sue condizioni di salute non sarebbero risultate per fortuna preoccupanti.

Ma intanto la polizia locale si è messa al lavoro per rintracciare il pirata della strada: sarebbero stati raccolti elementi importanti dalle testimonianze di chi era presente, tra chi ha notato l'automobilista e chi è riuscito a riconoscere il modello della vettura, nonostante tutto sia accaduto in pochissimi istanti, il tempo dello schianto e della fuga precipitosa verso l'arco di Porta Conca. Al momento, si indaga per omissione di soccorso a carico di ignoti, ma non è detto che l'aiuto dei testimoni possa essere determinante a dare un nome a quel volto, considerando che nella zona non risulterebbero invece telecamere di sicurezza che avrebbero potuto fornire con certezza l'identità dell'uomo alla guida dell'auto.