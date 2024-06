Lugnano in Teverina, bersagli in piazza. C'è il campionato nazionale Arcieri Storici

LUGNANO IN TEVERINA Sedicesima gara del campionato nazionale Arcieri Storici. L'appuntamento è a Lugnano per domenica 9 giugno. La gara è valida per la classifica individuale sia nazionale che regionale Umbria.

Un percorso di diciotto piazzole secondo il regolamento sportivo Lias posizionate in tutti gli angoli più suggestivi del borgo.

L’inizio della sfida è fissato alle 9,30, con premiazione a fine gara a piazza Santa Maria.

Ad essere premiati i primi 3 Parvus categoria unica, i primi 3 Pueri categoria unica, i primi 3 Juvenis Messeri senza distinzione di tipologia di arco, i primi 3 Juvenis Madonne senza distinzione di tipologia di arco, i primi 3 Messeri suddivisi per tipologia di arco e le prime 3 Madonne suddivise per tipologia di arco.