Giovedì 6 Giugno 2024, 23:55

TERNI - Tre anni e sei mesi di carcere per omicidio stradale da scontare ai domiciliari.

E’ la pena patteggiata da Ahmed Ezzedini, 44 anni, di origini tunisine ma residente a Caltagirone, nel catanese, per la tragedia sull’autostrada del sole costata la vita a due inseparabili amiche che vivevano nel ternano.

Il 44enne era alla guida del tir che, nel giugno di due anni fa, piombò sulle auto che procedevano a velocità ridotta per via di un cantiere tra Fabro e Chiusi.

Nell’incidente persero la vita Serena Ursillo, 37 anni, e Enrica Macci di 49, e tre persone rimasero gravemente ferite.

Il 44enne ha patteggiato la pena di fronte al gup del tribunale di Siena, Sonia Caravelli, per omicidio stradale aggravato dal fatto di aver causato la morte e il ferimento di più persone per «distrazione, eccesso di velocità e anche stanchezza, dovuta al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo prescritti».

Il 44enne, alla guida dell’autoarticolato, come scrive il pm Niccolò Ludovici nella richiesta di rinvio a giudizio «si avvedeva tardivamente del traffico bloccato, dovuto allo smantellamento di un cantiere e, nonostante la brusca frenata posta in essere all’ultimo momento, andava a travolgere tutti i veicoli che lo precedevano nella corsia di marcia». Il mezzo pesante ha tamponato tre auto i cui occupanti, alcuni dei quali gravemente feriti, si sono miracolosamente salvati. L’autoarticolato «ha continuato la sua corsa in avanti andando a travolgere altri veicoli che lo precedevano sulla corsia di marcia» ossia la Fiat Panda condotta da Enrica Macci e su cui viaggiava Serena Ursillo e una Fiat Punto. Le due amiche, decedute sul colpo, erano dirette a Chianciano per seguire un corso di qualificazione per allenatori di volley.

Enrica Macci, nativa di Tivoli ma residente a Montefranco, psicologa dello sport ed ex pallavolista e Simona Ursillo, originaria di Sant’Angelo Romano ma residente da diversi anni a Montecampano di Amelia, insegnante di batteria alla Musical Academy di Terni e allenatrice di pallavolo del settore giovanile della società Amerina a Chianciano non sono mai arrivate.

Al camionista, che sconterà la pena ai domiciliari, è stata ritirata la patente di guida.

Il terribile incidente è stato ricostruito nei dettagli dal professor Mario Vangi, il perito a cui il pm Ludovici ha affidato l’incarico di redigere una consulenza tecnica cinematica per accertarne la dinamica, le cause e le responsabilità. Alle operazioni peritali ha partecipato, come consulente per una delle parti offese, anche l’ingegner Nicola Bartolini messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si sono affidati, per essere assistiti, i familiari di Serena Ursillo.

«Sono stati risarciti dalla compagnia di assicurazione del camion ma si aspettavano una risposta anche dalla giustizia penale, pur sapendo che nessuna pena sarebbe mai commisurata all’incolmabile perdita che hanno subito: risposta che è arrivata – sottolineano da Studio3A - con una condanna dall’entità non trascurabile considerata la prassi per il reato di omicidio stradale, dove gli imputati se la cavano in genere con pene soft e con la sospensione condizionale».