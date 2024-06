Venerdì 7 Giugno 2024, 00:29

Professionisti, operai, studenti e casalinghe che fanno un gruppo telegram con un solo obiettivo: sventare i controlli delle forze dell’ordine che presidiano la città e vanno a caccia di chi guida sotto l’effetto di alcol e droga, chi ha la revisione scaduta o non ha pagato l’assicurazione, chi nasconde stupefacenti. Quel piccolo gruppo di amici che prima della pandemia aprì la chat sull’applicazione di messaggistica istantanea per avvisare sui controlli delle forze dell’ordine in città ed evitare di incappare nelle pattuglie dotate di alcoltest nel tempo è cresciuto in modo esponenziale. Lunedì, quando gli investigatori della digos guidati da Marco Colurci hanno chiuso la chat «posti di blocco tr» il gruppo contava 3870 iscritti.

Autovelox, così i piccoli Comuni incassano milioni di euro. Salento, Dolomiti, litorale laziale: chi guadagna di più con le multe

La vincenda

Il cinque per cento della popolazione ternana, grazie al passaparola tra amici degli amici, era in grado di conoscere in tempo reale il punto esatto dove polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale stavano facendo i controlli. E poteva cambiare itinerario per non incappare negli uomini in divisa. Alcuni episodi sono stati constatati in tempo reale dalla digos nei due mesi in cui i messaggi dei quasi 4mila ternani e stranieri del gruppo sono stati monitorati 24 ore su 24. «Polizia Borgo Rivo vicino al fruttivendolo» avvisa uno in chat. La pattuglia della Volante si ferma per un po’ e poi si allontana e arriva in tempo reale il messaggio che tranquillizza gli altri: «Libera».

Gli investigatori hanno lavorato con grande difficoltà ma alla fine sono riusciti a dare un nome all’amministratore della chat. E’ italiano ed è stato denunciato per aver turbato un servizio pubblico favorendo chi avrebbe potuto finire nella rete dei controlli messi in campo dalle forze di polizia. In quella chat, accerteranno gli investigatori della digos, c’era di tutto. A partire da gente insospettabile, stimati professionisti usciti dal ristorante che riuscivano a sapere quale strada percorrere senza rischiare l’alcoltest. Nel gruppo anche gente che spaccia droga e che è riuscita a evitare i controlli. La certezza è che quel piccolo gruppo della chat nata su telegram è cresciuto a vista d’occhio durante la pandemia. In quei mesi caratterizzati dalle restrizioni nella circolazione c’era chi garantiva la mappatura della città in tempo reale, indicando agli amici le vie sicure per evitare i controlli.

Le indagini

Quando i poliziotti hanno iniziato a indagare si sono trovati a entrare in un mondo protetto dall’anonimato. Non c’erano numeri di telefono ma solo sigle e risalire a chi ha messo in piedi la chat che favoriva l’illegalità non è stato semplice. Mai un messaggio fuori contesto, solo indicazioni chiare agli “amici” sui posti di controlli in atto e sulla loro durata. La parola d’ordine per far stare tutti tranquilli era «libero». La chat è chiusa ma ora tutti quelli che hanno ostacolato il servizio che le forze dell’ordine svolgono ogni giorno per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini non dormono sonni tranquilli.