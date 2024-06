Giovedì 6 Giugno 2024, 18:02

AMELIA Via a due nuovi cantieri stradali. Un budget di 400mila euro che verrà utilizzato per intervenire sulla strada provinciale 8 di Amelia e la 31 di Giove.

Tre chilometri in totale lungo i quali verranno eseguite opere di riqualificazione delle pavimentazioni sui tratti maggiormente rovinati.

Sulla Sp 8 il cantiere interesserà una porzione stradale che prosegue i tratti già sistemati recentemente. I lavori interesseranno la direttrice che va verso il confine con il Lazio e proseguiranno fino alla corrispondenza con la Comunità Incontro di Molino Silla.



Un altro chilometro e mezzo di lavori, ripartito su quattro tratti, interesserà invece la Sp 31 di Giove, verso Attigliano.

Si tratta della prima tranche di un progetto più ampio che punta a riqualificare l’intera direttrice stradale e i cui lavori saranno avviati tutti entro quest’anno.

Per entrambi gli interventi la Provincia ha predisposto apposite ordinanze per regolare la circolazione veicolare in modo tale da garantire la sicurezza di chi opera in cantiere. Si raccomanda agli automobilisti in transito la massima attenzione.