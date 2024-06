Giovedì 6 Giugno 2024, 23:54

Avanti, c'è posto. Mentre si aspettano notizie definitive sul rapporto con il direttore sportivo e sul nuovo tecnico, tiene banco il futuro della società. Si viene da una retrocessione con conseguente danno economico, si va verso una nuova stagione da organizzare e gestire e il presidente Nicola Guida prende ancora tempo, in cerca di nuove certezze e nuove risorse, sia per le casse della società che per i progetti di sviluppo. Si parla con insistenza di società in vendita. Più che di vendita, si tratterebbe intanto di ricerca di investitori che uniscano le loro forze a quelle della Ternana per l'investimento sullo stadio. La rinascita e la fine di questa stasi possono dipendere proprio dalla partita stadio e clinica, con il progetto per fare il nuovo Liberati sopra al vecchio e per edificare contestualmente la nuova struttura sanitaria convenzionata per metà posti letto con la sanità pubblica. Le autorizzazioni ci sono, c'è solo da firmare la convenzione definitiva per far passare lo stadio alla Ternana in diritto di superficie. La società ha già dato la disponibilità e si attende che firmi.

Oggi, però, nell'attesa, Guida cerca altri soci. Altri soggetti imprenditoriali per arrivare a una nuova società di scopo proprio per lo stadio. C'è un investimento da fare, da recuperare poi con gli utili legati al nuovo Liberati, che dovrebbe comprendere anche un centro commerciale e un'attività interna di ristorazione. La Ternana, di questi soci, ha bisogno. Questi, però, ad oggi non ci sono ancora. Guida tiene dei contatti in questi giorni, con almeno un paio di gruppi. Con uno, quello con il quale si incontra in questi giorni a Milano, le cose sembrano più avviate. Non trapela nulla sull'identità dello stesso, essendoci un vincolo di riservatezza legato ai mandati firmati dallo stesso Guida in autunno in uno studio legale di Roma per la ricerca di nuovi soggetti. Ci sarebbe ancora, per ora alla finestra, pure la holding già vicina a prendere la società l'anno scorso, con capitali per lo più spagnoli ma anche con componente italiana con interessi nella sanità. Oggi, Guida cerca un soggetto con capacità finanziarie tali da garantire l'investimento per lo stadio. Se poi questo volesse anche rilevare la società, si vedrà dopo. Intanto, bisogna trovarlo. Questo, comporta il momentaneo stallo al quale i tifosi assistono. Guida resta in una bolla di discrezione, la macchina dell'organizzazione sportiva è ferma e il futuro resta nebuloso. C'è sul tavolo l'affare stadio - clinica, ma allo stesso tempo ispira poco, ad eventuali compratori, una Ternana retrocessa, con valore abbattuto, con pochi giocatori di proprietà rimasti e altri aspetti da definire. La serie B dava almeno una base di partenza intorno a 8 milioni di euro tra contributi di Lega e diritti tv. In serie C siamo a malapena a due milioni. Cambia tutto. In attesa di nuovi soci e nuove risorse, la Ternana aspetta e si trova a temporeggiare ancora, prima di capire come organizzare il futuro. Questo fa capire quanto sia costato caro quello 0-3 con il Bari.

IL LUTTO - La Ternana ha diffuso un comunicato di cordoglio e vicinanza al responsabile delle comunicazioni Lorenzo Modestino e alla sua famiglia per la scomparsa della mamma, Luciana. Ci uniamo anche noi alle condoglianze.