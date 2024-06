Venerdì 7 Giugno 2024, 08:41

PERUGIA - Amanda Knox torna a Perugia. Dopo due anni dall'ultima visita alla città lasciata al volo la notte del 4 ottobre 2011, subito dopo la sua assoluzione in appello per l'omicidio di Meredith Kercher, ora ritorna per un abbraccio con l'avvocato Luciano Ghirga. Più di un legale per lei, con un sentimento di affetto sincero che li ha uniti per tutti i lunghissimi anni di processi sostenuti per scrollarsi di dosso sia la fama di assassina che di Foxy Knoxy o Venere in pelliccia.

Quasi un papà a cui affidarsi per convincere, insieme all'avvocato Carlo Dalla Vedova, la giustizia italiana di essere sempre stata innocente. E dopo che due giorni fa la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sua condanna a 3 anni (già scontata) per la calunnia a Patrick Lumumba, Amanda oggi sarà «nei dintorni» di Perugia per salutare l'avvocato che questa volta non era accanto a lei davanti ai giudici. Bocce cucite come sempre, soprattutto davanti a quello anticipato come un semplice saluto, una «questione privata». Amanda è in Italia con la famiglia, il marito Christopher, la madre e i due bambini: un caffè e magari un gelato per salutarsi dopo tanto tempo. Un saluto che si allargherà anche questa volta a don Saulo Scarabattoli, l'ex cappellano della sezione femminile di Capanne, che con Knox ha da sempre mantenuto un ottimo rapporto, dopo i quattro anni di carcere passati a Perugia. E poi via, di nuovo verso l'America: c'è un lavoro e un blog da continuare a riempire e che da ieri contiene anche la lunga dichiarazione che Amanda ha fatto davanti ai giudici chiedendo l'ultima assoluzione. Non è servita, ma ancora c'è la Cassazione.