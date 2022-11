Un minuto di silenzio da parte dei consiglieri comunali per la morte di Rjdha Jamaooui. Su richiesta del consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti, in apertura dei lavori il Consiglio comunale si è fermato per un minuto. «Al più presto convocheremo il Comitato per l'ordine e la sicurezza per affrontare anche altri temi legati alla sicurezza», ha annunciato il sindaco Latini.