Rafforzate anche per i giorni di Pasqua e Pasquetta le misure di controllo da parte delle forze dell'ordine predisposte dal prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, per assicurare il rispetto delle disposizioni governative sulla prevenzione del contagio da Covid-19. Nella giornata di ieri - spiega la questura di Terni -, l'operazione integrata di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali ha portato alla verifica di 70 esercizi commerciali e al controllo di 1.100 persone. Tra queste sono state 47 quelle sanzionate. I controlli - riferisce sempre la questura - «proseguiranno all'insegna della massimo rigore per contenere la diffusione del virus».

Ultimo aggiornamento: 12:51

