Terni. Confraternita Misericordia, il governatore Santino Rizzo: «Servono più aiuti»

La confraternita Misericordia di Terni aumenta i servizi sociali e sanitari grazie al progetto “Muoversi e non solo”. I numeri dell’attività svolta l’anno scorso parlano di oltre 3 mila servizi sociali e sanitari e 150 mila chilometri percorsi. « Si tratta di servizi tesi a migliorare la qualità della vita della popolazione- afferma il governatore Santino Rizzo- che vengono mantenuti grazie all’operosità dei 60 volontari della onlus che, quotidianamente, dedicano il loro tempo alla comunità». Per l’attività volontaria svolta a favore dei più deboli la Misericordia è stata invitata nella sala consiliare del comune di Terni, dove è stato presentato il progetto alla presenza dell’assessore comunale alle politiche sociali, Viviana Altamura, la consigliera regionale Manuela Puletti, la presidente della Provincia Laura Pernazza insieme ai sindaci dei comuni di San Gemini, Arrone e Stroncone, il vescovo Francesco Antonio Soddu, il questore Bruno Failla, il prefetto Giovanni Bruno, rappresentanti delle forze dell’ordine, il coordinatore regionale della Misericordia Ivo Massinelli , Luca Biagiotti, Laura Pesciarelli e Lorena Sarnari, insieme ai titolari delle attività che hanno aderito al progetto. Per migliorare e aumentare ulteriormente i servizi è stato consegnato un “Ford Custom” da 9 posti , fondamentale per la Misericordia di Terni con i costi garantiti per i prossimi 4 anni (cambi gomme estate-inverno, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e defibrillatore salvavita a bordo). «Questo è un momento molto importante perché le richieste che arrivano dalla popolazione aumentano sempre di più – sostiene il governatore della Misericordia Rizzo - sono felice della partecipazione importante che abbiamo ricevuto da parte delle aziende del territorio che hanno riconosciuto, attraverso lo sponsor, il nostro impegno quotidiano per le persone meno fortunate di noi».

La consigliera regionale Manuela Puletti «l’impegno quotidiano degli oltre mille volontari della Misericordia e la dimostrazione della vicinanza di tutti i comuni della nostra Regione». La presidente della Provincia, Pernazza, si è fatta portavoce dei sindaci del territorio invitandoli «alla consulta per il terzo settore che si terrà a Terni e a cui parteciperà il Ministro». «Come amministrazione di Terni -afferma l’assessore comunale Altamura – siamo felici di questo progetto importante che è stato realizzato a favore delle famiglie del nostro territorio e ringrazio i volontari della Misericordia che insieme ad altre associazioni di volontariato, svolgono un servizio essenziale». Il coordinatore regionale della Misericordia, Ivo Massinelli: «Un grazie ai tanti volontari che permettono di continuare a soddisfare le richieste che ogni giorno arrivano al centralino».