Il vescovo di Terni visita l'Emporio Bimbi: numeri in crescita con l'arrivo dei piccoli dall'Ucraina

Il vescovo Soddu ha visitato l'Emporio Bimbi. Calorosa e colorata l'accoglienza degli ospiti e del presidente della San Vincenzo che gestisce la struttura, Roberto Reale, della coordinatrice dell’Emporio Bimbi Antonella Catanzani, dei volontari, dei ragazzi della miniconferenza “Santa Maria del Rivo”. Presenti anche i bambini provenienti dall’Ucraina che partecipano al laboratorio di disegno per la realizzazione di un murales.

Sono state presentate le varie attività svolte all’Emporio Bimbi per i bambini da 0 a 12 anni: dalla distribuzione di beni essenziali e servizi al sostegno scolastico, dai laboratori didattici allo sport e danza, all’accompagnamento e sostegno morale.

Nel corso dell'incontro è ricordato che con l’arrivo delle famiglie ucraine composte principalmente da mamme con bambini, la San Vincenzo di Terni si è attivata sia con l’Emporio Bimbi che con le varie conferenze presenti sul territorio della diocesi, per dare un sostegno materiale e affettivo.

Il disegno è stato il primo approccio con i bambini e con le mamme vista la difficoltà della lingua, poi piano piano, con l’aiuto di qualche mediatore linguistico si è creato un contatto più stretto. Nasce da qui l’idea di un laboratorio di pittura su ceramica volto alla realizzazione di mattonelle create e dipinte dai bambini ucraini. Lavorare la creta che proviene proprio dall’Ucraina, farà sentire i bambini vicini alla loro Terra e rafforzerà negli altri che interagiranno nel progetto il sentimento di condivisione del legame che ognuno ha con la propria patria. Le mattonelle verranno poi affisse in modo permanente in una via della città per ricordare il passaggio a Terni di queste vittime incolpevoli della guerra e come messaggio di pace. Alle mattonelle dei piccoli ucraini si aggiungeranno quelle dei piccoli vincenziani e di bambini di altre nazionalità.

Importanti anche i numeri dell'attività dell'Emporio: nel 2021 ha assistito 333 bambini appartenenti a 196 famiglie, il 30% nuovi accessi, si tratta di situazioni di povertà economiche e culturali. Il trend è in crescita anche nei primi mesi del 2022 con l’arrivo di circa 90 bambini ucraini.