Invasione dei cinghiali in città via libera alle trappole

TERNI Pochi giorni fa la visita in loco dei ispettori faunistici della Regione che, insieme alla polizia locale e ai carabinieri forestali, hanno ispezionato tutte le aree urbane interessate dalla presenza di cinghiali per verificare innanzitutto il numero degli esemplari vaganti. Un’ispezione arrivata in seguito al tavolo tecnico coordinato dalla prefettura di Terni, incentrato sulla problematica della presenza di cinghiali nelle aree di via Bramante, via Proietti Divi, Villa Palma e zona Fiori Oltre al Comune ed ai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno preso parte al tavolo la Regione, il servizio veterinario dell’Usl e l’Atc. Ora, finalmente un’ordinanza annunciata dall’assessore Giovanna Scarcia che verrà firmata nei prossimi giorni per l’individuazione di alcune zone dove posizionare delle gabbie-trappola e procedere con la pulizia di aree dove più spesso si ritrovano. Sempre nella zona di via Bramante e via Proietti Divi dove ci sono stati numerosi incidenti causati dall’attraversamento improvviso dei cinghiali:«

Sono due le zone selezionate per piazzare le trappole dopo il sopralluogo degli ispettori regionali: «Il primo in zona Piedimonte - ha detto l’assessore durante l’incontro a palazzo Spada con i consiglieri comunali, mentre il secondo si trova in un’area adiacente alla caserma dei vigili del fuoco: che è molto frequentato dai cinghiali ed è caratterizzato da terreni ricoperti da canna comune».

Non solo trappole: «Nell’ordinanza - ha detto ancora l’assessore - ci sarà la sollecitazione dell’uso di “mangimi disabituanti”, sono sostanze da mettere nei terreni frequentati dai cinghiali al fine di allontanarli, spingerli in zone diverse».

