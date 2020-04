La sfilata dei carri di maggio del 30 aprile è salva, ma in una versione davvero ristretta, quella dei carrucci di maggio. Eccola la trovata del comitato "Gente Cantamaggio" che lo scorso anno aveva ideato la sfilata dei carrelli della spesa addobbati a modo carri allegorici. Iniziativa, quella dei carrelli, che lo scorso anno riscosse grande partecipazione. Impossibile oggi, con le restrizioni anti Covid-19, riproporre la singolare sfilata. Ma il comitato Gente di Cantamaggio non si è arreso, lanciando la sfida dei carrucci di maggio. Sfilata alla quale potranno partecipare tutti, anche i più negati nelle operazioni di allestimento visto che per loro ci saranno a disposizione tutorial da seguire per realizzare il proprio carruccio. La sfilata? Si farà, ma ognuno partecipara da casa sua, nella versione table edition, insomma i carrelli verranno fatti sfilare sopra ai tavoli della cucina o del salotto se si preferisce. Sfilata virtuale che si terrà il 30 aprile, come da tradizione, con una sfida tra tutti i partecipanti. E visto che non c'è Cantamaggio senza musica, non poteva mancare lo spazio canoro. «Noi ti forniamo la base e tu fai il resto: cantaci il tuo personale Giranno pe’ Terni di oggi», è l'invito del comitato Gente di Cantamaggio. Ovviamente hanno pensato anche alla poesia. «Mandaci la tua poesia in dialetto o nel tuo modo di parlare ternano oggi», è l'invito degli organizzatori. Il gran finale è affidato all'irriverenza che caratterizza il dialetto ternano con l'iniziativa "Ce sendi, cerqua?". In cosa consiste? «Doppiaggio in ternano di una scena significativa da un film, una pubblicità, lo spezzone di un telegiornale o di uno show televisivo, togli l’audio e regalati un po’ di sana ternitudine», concludono gli organizzatori. Buon Cantamaggio a tutti anche in tempi di Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 10:54

