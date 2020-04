© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pensavamo ad una soluzione più soft. Ci sentiamo spiazzati da questa proposta, ma valuteremo insieme al Comune». Il presidente dell'Ente Cantamaggio, Maurizio Castellani, commenta così l'idea lanciata dal presidente di Confcommercio, Stefano Lupi: «Facciamo sfilare per le vie della città i mezzi della Prociv e dei vigili del fuco per mantenere comunque viva la tradizione». Proposta che a Palazzo Spada pare non dispiacere. «Domani (oggi, ndr) affronteremo nel dettaglio questa idea. Ne discuteremo insieme al vicesidaco Giuli», dice l'assessore Stefano Fatale.Sul tavolo anche la proposta che l'Ente sta elaborando da giorni, come alternativa alla classfica sfilata del 30 aprile che non ci sarà, a causa delle restrizioni imposte per combattere il Covid-19 Un docufilm sul Cantamaggio, con nuove canzoni, poesie recitate da Stefano De Majo, interviste e filmati sulla passate edizioni. Questa l'alternativa alla sfilata che fino a ieri andava per la maggiore, con il docufilm che sarebbe stato caricato online per rendere visibile tutti, anche con l'aiuto delle Tv locali. A questo punto non è da escludere che si possano fare entrambe le cose, ma la decisione rispetto alla proposta del presidente Lupi sarà affrontata oggi.«Visto che è impossibile portare la gente al Cantamaggio, cerchiamo di portare il Cantamaggio tra la gente», propone il presidente Lupi. «Per mantenere la sfilata, seppur simbolicamente, potremmo utilizzare i pick up della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco ornandoli con dei fiori, facendoli girare per i quartieri cittadini. I megafoni - propone Lupi - potrebbero diffondere le musiche e le poesie maggiaiole, se non addirittura per ciascun mezzo prevedere un artista che possa esibirsi in modo itinerante».La resistenza del Cantamaggio è pronta.