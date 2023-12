Terni, bloccato con la cocaina in via Turati ferisce due carabinieri: nei guai 18enne incensurato

TERNI - Quando ha visto i carabinieri ha tentato di scappare via a piedi.

Una volta bloccato si è scagliato contro i due militari della sezione operativa ingaggiando una violenta colluttazione.

I due sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per le escoriazioni riportate nel corpo a corpo col pusher.

Lui, 18 anni, albanese, l’ennesimo incensurato finito nella rete degli investigatori dell’arma, addosso aveva 17 involucri con dentro altrettante dosi di cocaina.

In tasca cinquecento euro in contanti ritenuti frutto dell’intensa attività di spaccio.

Per il 18enne, senza fissa dimora, che non si sa dove alloggiasse in città, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Nella camera di sicurezza della caserma di via Radice è rimasto per poche ore. In sede di direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione con obbligo di firma.

Un copione che si ripete con cadenza quasi quotidiana in una città dove una buona fetta dell’attività di spaccio viene affidata a persone senza alcun precedente. I classici insospettabili che se la cavano con misure blande anche a fronte di recuperi significativi di stupefacenti.

L’ennesima operazione antidroga è andata in scena in via Turati.

Alcuni residenti della zona hanno segnalato la presenza di quel ragazzo che da qualche giorno si aggirava con fare sospetto e che forse era dedito allo spaccio.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Terni si sono messi a perlustrare la zona e non hanno impiegato molto per avere conferma di quelli che erano i sospetti dei residenti.

Nonostante i due militari non indossassero la divisa il 18enne, che aveva in tasca le dosi da spacciare, ha capito che stava per essere incastrato.

A quel punto ha tentato di scappare via a piedi, inseguito dai carabinieri che l’hanno raggiunto e bloccato.

Violenta la colluttazione che ha ingaggiato con i due militari, rimasti lievemente feriti.

Dalla perquisizione saltano fuori le dosi di cocaina e il denaro contante e il 18enne viene arrestato. Ora si indaga per capire chi lo ospitasse in città e ricostruire il giro messo in piedi lungo via Turati, scoperto grazie alla segnalazione dei residenti e stroncato dai carabinieri.

Impegnati con le altre forze di polizia in una lotta impari contro chi spaccia la droga in una città dove la richiesta di stupefacenti è fuori controllo.