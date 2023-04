Terni. Fa irruzione nelle pizzeria dove la ex stava cenando con gli amici, finisce in manette

TERNI Nella tarda serata di domenica 26 marzo era stata segnalata al numero d’emergenza una rissa tra una decina di persone all’esterno di una pizzeria del centro. La polizia, intervenuta immediatamente con il personale della squadra volante, aveva accertato che in realtà non vi era stata una rissa, ma che i clienti seduti ad un tavolo erano dovuti intervenire in difesa di una loro amica perché il suo ex compagno aveva fatto più irruzioni nel locale per minacciarla. All’arrivo della squadra volante l’uomo si era allontanato e la vittima aveva riferito di subire da qualche mese, ossia, da quando aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione, condotte persecutorie dall’ex compagno il quale, con continue minacce, messaggi, appostamenti e pedinamenti, la faceva vivere costantemente in uno stato di ansia e di paura, impedendole il normale svolgimento della vita quotidiana.

Nel rispetto delle tempistiche previste dal cd. “Codice Rosso”, quanto accertato era stato comunicato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Terni e, a conclusione delle indagini condotte dal Pubblico Ministero, il G.I.P del Tribunale di Terni ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del responsabile.

Il 31 mattina, un 37enne originario della provincia di Terni, è stato arrestato dalla Squadra Volante e quindi portato nella sua abitazione; dei999ve rispondere dei reati di maltrattamenti verso familiari, commessi in pregiudizio della ex compagna nel corso della convivenza, e di atti persecutori aggravati.