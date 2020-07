Terni, via ai campi estivi Afad: operatori in campo per progetti personalizzati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programmi personalizzati ai campi estivi organizzati dall'Afad di Terni. L'emergenza Covid ha spinto l'associazione famiglie di disabili guidata da Delfina Dati a strutturare le attività in modo particolare. Invece del classico campus, Afad ha scelto di destinare gli operatori direttamente ai bambini e alle famiglie, che possono scegliere la modalità in base alle esigenze di ognuno.Le attività si svolgono per quattro ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per due settimane. «La famiglia può scegliere se il proprio figlio, con l'operatore della cooperativa Helios, frequenterà i campus territoriali oppure se vivere questa opportunità come esperienza singola o domiciliare - spiega Delfina Dati - abbiamo deciso di lasciar loro questa libertà di scelta anche perché, a causa dell'emergenza Covid, non tutte le famiglie sono d'accordo di mandare i propri figli ai campus».Nel progetto sono coinvolte anche due psicologhe, con il compito di mettere a punto insieme alle famiglie un piccolo progetto sull'autonomia e sugli obiettivi che è possibile raggiungere. Un supporto importante per superare questo periodo particolare. «Abbiamo cercato di rispondere alle esigenze dei bimbi da 3 a 6 anni che durante il Covid sono stati chiusi a casa visto che per loro non erano previsti supporti».