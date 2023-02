Ternana-Parma e i dubbi di Andreazzoli: "Tante situazioni da valutare ma Palumbo c'è, l'obiettivo resta sempre ambizioso"

Non mette le mani avanti, l'allenatore della Ternana Aurelio Andreazzoli. Non lo fa mai. Riconosce, però, di essere arrivato alla vigilia della partita con il Parma con tanti dubbi. «Non è stata proprio una settimana come avrei gradito - dice - ma sono situazioni che vanno accettate e non ne parliamo. Tiriamo i conti prima della gara». Significa che di grattacapi, ne ha. Non Palumbo, però. Lui, che pure era stato in ospedale per la colica intestinale, è pronto. «Abile e arruolato - dice il mister - anche perché dopo il ricovero ha ricominciato subito a lavorare con gli altri. Sta bene ed è a disposizione». Non nasconde, però, altre criticità. Mancano Agazzi e Bogdan per infortunio, ma non sono i soli problemi. «C'è qualche situazione da valutare». Una di queste riguarda Mantovani, rientrato solo giovedì dopo un'influenza. I dubbi potrebbero stavolta indurre Andreazzoli anche a un cambio modulo, un ritorno al 4-3-1-2. Potrebbe succedere se sia Mantovani che Corrado dovessero aver bisogno di rifiatare. A quel punto, Martella giocherebbe esterno a sinistra, ma lui può anche essere utilizzato nella difesa a tre come centrale di sinistra. Imprevisti di percorso che si presentano di volta in volta, ma Andreazzoli sa che deve farci i conti. «Qual è il nostro massimo - spiega - lo vederemo nel tempo. Ci sono anche diverse discriminanti, ma ci mettiamo sempre nelle condizioni di esprimerci al meglio partita per partita. Puntiamo ad avere una condizione ideale fra due o tre mesi, per il finale di campionato. Noi tutti insieme, ce la mettiamo tutta. Quando dico tutti, intendo fino a Paolo (Farroni, magazziniere, ndr) che non ci fa mai mancare la frutta a fine allenamento». E manda anche un invito ai tifosi. «Ce la mette tutta anche il nostro pubblico. E' stato bello vedere a Cosenza quel gruppo di tifosi che si sono sobbarcati tanti chilometri, in una trasferta difficile anche per noi che viaggiamo con tutti i comfort». Del mercato di gennaio, non parla più: «A gennaio, mentre era in atto, è stato comunque un disturbo. Siamo questi e siamo un buon gruppo. Avanti a barra dritta». Andreazzoli è confortato anche dalle parole del presidente Stafano Bandecchi, a ribadire le ambizioni. «Il presidente - dice - quando mi ha chiamato mi ha subito rivelato gli obiettivi. Per questo ho accettato. Obiettivo dichiarato e andiamo verso quello». Tornando all'undici da schierare con il Parma, in caso di difesa a quattro ci sarebbero in mezzo tre mediani, con Coulibaly e Cassata ad affiancare Di Tacchio. Nel caso di mediana a due, l'ex Genoa e l'ex Salernitana si giocherebbero un posto. Sulla trequarti dovrebbe esserci Palumbo. In attacco, con Favilli, ballottaggio Falletti-Partipilo. «Falletti - dice il tecnico - sta ripresentandosi ai suoi livelli. Lo ho visto a Cosenza, nei minuti finali in cui ha giocato». Ma glissa, se gli si domanda se, alla luce del Falletti visto, potendo tornare indietro anticiperebbe quella sostituzione: «Proprio perché non posso tornare indietro, è un ragionamento nel quale non mi metto». Buone indicazioni per Donnarumma: «E' la seconda settimana che lavora in gruppo. Ma non gioca da tre mesi. Che sono tanti».