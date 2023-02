Ternana, c'è Andreazzoli il 'Castiga-Pama'

Un po' allenatore, un po' talismano. Le statistiche, per la sfida al Liberati tra Ternana e Parma, dicono Fere. E soprattutto, dicono Aurelio Andreazzoli. Il Parma ritrova un avversario da sempre indigesto, soprattutto nelle partite giocate fuori dalle mura Ducali. L'ha affrontata più volte. Lo ha fatto da allenatore di prima squadra, ma anche da viceallenatore e collaboratore tecnico. Fatto sta che, in casa propria, ha battuto i gialloblu crociati ben 8 volte su 10, senza mai perdere. L'ultima volta che ha ricevuto il Parma è stato nel 2018 da tecnico dell'Empoli. Finì 4-0 e, tra i marcatori, c'è pure Alfredo Donnarumma, oggi con lui a Terni. Da allenatore di prima squadra ha affrontato e battuto 2-0 in casa il Parma anche nel 2013, quando guidava la Roma. Ma il massese lega alla sfida interna con il Parma anche la memoria di vittorie con risultati rotondi. Basti pensare al 4-1 nel 2005-2006, al 3-0 dell'anno dopo e al 4-0 dell'anno successivo ancora, tre risultati ottenuti tutti con la Roma da collaboratore di Luciano Spalletti. In generale, siamo a 14 vittorie, 8 in casa e 6 in esterna, su 19 precedenti. Due soli pareggi, entrambi in casa, in un Udinese-Parma del 2004 (l'attuale tecnico rossoverde era pure lì nello staff di Spalletti) e un Roma-Parma nel 2014-2015 da assistente di Rudi Garcia. Ma insieme al tecnico spagnolo, Andreazzoli ha ottenuto contro il Parma anche un bel 4-2 nel 2013-2014. Solo tre volte, l'attuale mister rossoverde ha perso con il Parma, ma tutte e tre fuori casa. Numeri confortanti, sempre statistiche alla mano, anche se si prendono i precedenti al Liberati tra la Ternana e la squadra emiliana. Sono quattro, tutti in campionati di serie B, finiti due volte a favore della Ternana e due volte con il pareggio. Dunque, anche la Ternana è imbattuta contro i Ducali sul suo terreno. Statistiche a parte però, Andreazzoli deve pensare al concreto. Ha qualche assenza da rimpiazzare e qualcuno ancora in dubbio. Davide Agazzi e Luka Bogan, infortunati, saltano la sfida. Antonio Palumbo ha ripreso ad allenarsi, ma visti i dolori dello scorso fine settimana c'è da capire bene in rifinitura (se non addirittura a poche ore dal fischio d'inizio) se può giocare. In dubbio anche Valerio Mantovani, rientrato in gruppo ieri da un'influenza.