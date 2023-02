Giovedì 9 Febbraio 2023, 00:35

Antonio Palumbo è rientrato in gruppo, Andrea Favilli pure perché ha smaltito l'influenza. Era ancora febbricitante, invece, Valerio Mantovani e non si è allenato. Torna, però, anche l'allarme infortuni muscolari con due stop, per il difensore Luka Bogdan (basso grado) e per il centrocampista Davide Agazzi (medio grado). Si avvicina la partita con il Parma, prova del nove per la Ternana di Aurelio Andreazzoli, ma è proprio con l'avvicinarsi della gara che davanti al tecnico massese si prospettano diversi dubbi. L'aspetto positivo, almeno, è che può riavere a disposizione Alfredo Donnarumma che manca dai campi di calcio da metà novembre, ma gli si prospettano ancora grattacapi, con la necessità di dover fare delle scelte, qualcuna delle quali forzata. Alcune assenze sono sicure, altre situazioni sono ancora incerte, da tenere sotto osservazione fino alla rifinitura di domani. Mantovani è, infatti, uno dei pilastri della difesa e un suo eventuale forfait può essere stavolta meno semplice da gestire, anche a causa dell'infortunio muscolare occorso a Bogdan. Il croato sarebbe stato l'indiziato numero uno a subentrargli, ma una lesione muscolare di basso grado al polpaccio destro lo tiene fuori. Potrebbe averne per tre settimane, o un mese, considerando che il polpaccio è un muscolo che richiede attenzione. Ma anche stop a centrocampo per Agazzi che potrebbe non rientrare prima della seconda parte di marzo. Anche per lui, infatti, problema muscolare. Il report diffuso dalla Ternana parla, per l'ex Pisa, di lesione muscolare di medio grado all'adduttore sinistro. Dunque Bogdan e Agazzi sicuramente out, Mantovani ancora in dubbio. Riguardo a Palumbo, è realtà più che appurata quanto possa essere importante per il gioco offensivo. Quando manca, o quando non gioca da trequartista, al gioco manca sempre qualcosa. Il capitano, per quanto abbia ripreso ieri mattina ad allenarsi con gli altri, resta ancora da valutare al meglio. Viene pur sempre da due giorni e mezzo in ospedale per accertamenti per una colica intestinale. Lui ora sta bene ed è pronto a tornare a disposizione del tecnico. Resta il fatto, però, che solo domani Andreazzoli potrà capire se schierarlo contro il Parma. Riguardo a difesa e centrocampo, l'eventuale indisponibilità di Mantovani può essere tamponata con la soluzione inedita di Bruno Martella come "braccetto" di sinistra. A centrocampo, per sostituire Agazzi ci sono Francesco Cassata e Mamadou Coulibaly. Il senegalese potrebbe essere il favorito nel caso in cui non dovesse essere chiamato a sostituire ancora Palumbo sulla trequarti. Sempre che, stavolta, Andreazzoli non si affidi dal primo minuto a Cesar Falletti.